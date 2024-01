BELVEDERE INZAGHI & PARTNERS: SI SCIOGLIE L’ASSOCIAZIONE E NASCONO DUE NUOVE REALTÀ

Condividi

Milano, 8 gennaio 2024_ Dopo sei anni dalla fondazione e una storia segnata da numerosi successi professionali, Belvedere Inzaghi & Partners annuncia lo scioglimento dell’associazione professionale e la contestuale fondazione di due distinti studi legali.

In brevissimo tempo Belvedere Inzaghi & Partnerssìè affermato come punto di riferimento nel diritto immobiliare, sia a livello nazionale che per i clienti orientati a livello internazionale, chiudendo molte delle più importanti operazioni immobiliari a Milano e nelle principali città italiane.

“ Belvedere Inzaghi & Partners ha raggiunto l’obiettivo di essere riconosciuto dal mercato come uno studio in grado di fornire ai propri clienti un’assistenza di altissima qualità e completa nel campo immobiliare”- commenta Antonio Belvedere. “ Negli ultimi mesi sono però emerse esigenze diverse rispetto alle strategie dello studio. Questa consapevolezza ci ha portato a concordare che non fosse più funzionale proseguire insieme un percorso comune e che fosse, quindi, più opportuno dar vita a due distinti studi legali”.

“Lo scioglimento dell’Associazione che ha dato vita a Belvedere Inzaghi & Partners e alla sua storia di successi è stata una decisione molto difficile – continua Guido Alberto Inzaghi –ma, allo stesso tempo, è stato un passo necessario per consentire alle due entità risultanti di proseguire un percorso fruttuoso per entrambe, conservando immutati i sentimenti di amicizia e stima professionale reciproca”.