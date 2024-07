Patente a punti per le imprese edili: la nuova normativa sulla sicurezza nei cantieri

Pubblicità

Condividi

La nuova patente a punti per le imprese edili, simile a quella per la guida, sarà obbligatoria per operare nei cantieri. Con un sistema che parte da 30 crediti, il punteggio può essere decurtato in caso di violazioni delle norme di sicurezza. La Ministra del Lavoro, Marina Calderone, presenterà il decreto attuativo per aumentare i crediti fino a 100 in base a vari fattori. Le imprese dovranno mantenere almeno 15 crediti per poter operare.

Un nuovo sistema di controllo

Il sistema di patente a punti nei cantieri edili è concepito per migliorare la sicurezza sul lavoro. Le imprese e i lavoratori autonomi partono con 30 crediti, che possono essere ridotti per negligenze o violazioni. La presentazione ufficiale del decreto da parte della Ministra del Lavoro avverrà domani.

Pubblicità

Obiettivi e incentivi

L’obiettivo principale di questa nuova normativa è ridurre gli incidenti nei cantieri attraverso una maggiore responsabilizzazione delle imprese. I crediti possono essere aumentati fino a 100, considerando l’anzianità, il numero di dipendenti e gli investimenti in sicurezza.

Il ruolo della scuola

Unimpresa e Assidal sottolineano l’importanza della formazione scolastica nella diffusione della cultura della sicurezza. La scuola è vista come un ambiente primario per la prevenzione, dove gli studenti possono apprendere i valori della sicurezza e della responsabilità sociale.

Il decreto-legge e le sue implicazioni

Il decreto-legge del 2 marzo 2024 introduce la patente a punti nei cantieri edili, con entrata in vigore prevista per il 1° ottobre 2024. Questo sistema è un indicatore dell’efficacia delle politiche di sicurezza adottate dalle aziende e può influire sull’assegnazione di lavori e appalti.

Penalità e reintegrazione dei crediti

Le imprese con meno di 15 crediti non potranno operare e rischiano sanzioni fino a 12.000 euro. I crediti possono essere recuperati attraverso corsi di formazione sulla sicurezza, con ogni corso che permette di riacquisire 5 crediti, fino a un massimo di 15.

Proposte per il futuro

Unimpresa e Assidal propongono incentivi fiscali per le imprese che investono in sicurezza, rendendo queste spese interamente deducibili. Questa misura è vista come un ulteriore incentivo per migliorare la qualità della vita lavorativa e ridurre i costi sanitari per lo Stato.