Bird & Bird rafforza la pratica Finance & Financial Regulation con nuovi partner

Pubblicità

Condividi

Nuovi partner per Bird & Bird

Bird & Bird ha annunciato l’arrivo di Federico Del Monte e Corrado Fiscale come nuovi partner presso la sede di Milano. I due professionisti porteranno con loro un team composto da sette esperti, inclusi cinque associate e due trainee.

Un team di esperti

Il team che si unirà a Bird & Bird comprende cinque associate: Pietro Castoldi, Diego Del Principe, Pietro Grieco, Anita Lucchini e Federico Mariani, oltre a due trainee: Sofia Golzi e Gloria Messina. Questa squadra rafforzerà significativamente la practice Finance & Financial Regulation dello studio legale.

Pubblicità

Esperienza e innovazione

Federico Del Monte e Corrado Fiscale vantano oltre 25 anni di esperienza nel settore bancario e finanziario. Sono rinomati per la loro competenza in finanza strutturata e per essere pionieri in operazioni finanziarie innovative e complesse. La loro esperienza copre un’ampia gamma di settori, con particolare attenzione ai servizi finanziari e al consumo.

Espansione internazionale

L’arrivo di Federico e Corrado si inserisce nella strategia di Bird & Bird di espandere la practice Finance & Financial Regulation non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Questo è in linea con l’obiettivo dello studio di fornire soluzioni innovative in un settore in rapida evoluzione.

Joss Hargrave, Michael Jünemann e Giuseppe D’Agostino, co-heads della practice Finance & Financial Regulation, hanno dichiarato che l’esperienza di Federico e Corrado rafforzerà ulteriormente l’offerta di Bird & Bird per i clienti, specialmente nell’ambito della digitalizzazione dei mercati finanziari e delle criptovalute.

Valore aggiunto per Bird & Bird

Giovanni Galimberti e Raimondo Maggiore, co-heads di Bird & Bird in Italia, hanno sottolineato come l’approccio innovativo e la vasta esperienza di Federico e Corrado siano perfettamente in linea con la cultura di Bird & Bird. Questo contribuirà a promuovere l’innovazione e a fornire valore ai clienti.

Federico Del Monte ha espresso entusiasmo per questa nuova avventura con Bird & Bird, sottolineando l’importanza dell’innovazione e della collaborazione. Corrado Fiscale ha aggiunto che è entusiasta di lavorare in un ambiente collaborativo e internazionale, contribuendo al successo dei clienti con soluzioni di alto livello.