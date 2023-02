Anticipazioni TI SEMBRA NORMALE su Rai2 – Viaggio nel mondo del food, in gara Giovanna Rei e Federico Ruffo – Sabato 25 febbraio ore 15.30

Pubblicità

VIAGGIO NEL MONDO DEL FOOD PER “TI SEMBRA NORMALE?”, IL GAME SHOW CONDOTTO DA PIERLUIGI PARDO

In gara Giovanna Rei e Federico Ruffo

Sabato 25 febbraio 2023 alle 15.30 nuovo appuntamento con una puntata dedicata al mondo food di “Ti sembra normale?”, il game show di Rai2 che scandaglia le abitudini più stravaganti degli italiani, condotto da Pierluigi Pardo. In studio con lui la sondaggista Alessandra Ghisleri, direttrice di EuroMedia Research, che realizza in esclusiva per il programma i sondaggi al centro della sfida. Concorrenti di giornata Federico Ruffo e Giovanna Rei.

Quale cucina etnica preferiscono gli italiani? È normale andare a cena fuori almeno una volta a settimana? Pranzare a casa? Guardare le ricette sul web? Continua così l’appassionante e ironico viaggio nei costumi e nelle tendenze del Bel Paese con le domande-sondaggio a tema gastronomico su cui due concorrenti dovranno cercare di rispondere correttamente, per aggiudicarsi il montepremi di 40.000 euro in gettoni d’oro da donare in beneficienza, cercando di indovinare insieme cosa è normale e cosa no per gli italiani.

Per tutta la durata della puntata in collegamento ci sarà il conduttore di Linea Verde Peppone (Giuseppe Calabrese), mentre in studio, come sempre, gli otto personaggi a rappresentare “La pancia del Paese”, protagonisti di aneddoti, esperienze e curiosità stravaganti che saranno al centro di alcune delle domande del gioco. Una mini Italia che si differenzia per età, provenienza, professioni, gusti e modi di fare: Lucio, attore e caratterista protagonista della ricca scena teatrale partenopea; la giornalista sportiva Jolanda De Rienzo; l’”uragano” Franca Maria, pensionata indaffarata con mille passioni e impegni; Mario, l’artigiano, erede di una secolare azienda di ombrelli artigianali di cui si serve persino la Real Casa d’Inghilterra; Gian Marco, il divulgatore che in ogni puntata testa l’umore degli italiani su uno dei sondaggi realizzati in studio, con una clip originale e votata al linguaggio social; Giuseppe Avolio, vignettista in arte “PeppArt” che si cimenterà in studio con delle caricature esclusive; Giulia Mariani, l’impiegata, 27 anni di Pisa e Rossella Cassini, la gamer, esperta di e-sport e cosplayer.

Ad arricchire la narrazione, le interviste Vox Pop “Il paese reale”, realizzate sul territorio nazionale per sentire da vicino il parere degli italiani, le clip del maestro pasticcere Iginio Massari e della Chef Stella Michelin Cristina Bowerman e le incursioni del cast di “È sempre mezzogiorno”, mentre uno speciale contributo arriva dai repertori delle Teche Rai per richiamare alla memoria sketch memorabili della storia della Rai e del nostro Paese legati ai temi delle domande.

“Ti sembra normale?” è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me. Scritto da Claudio Moretti con Carola Ortuso e Andrea Cancellario, con la collaborazione di Fabio Umbro. A cura di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Milvia Licari. Produttore esecutivo Stand By Me: Fabrizio Forner. La regia è di Luca Mancini.