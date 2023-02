Programmi TV stasera venerdì 24 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Pubblicità

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 24 febbraio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW The Voice Senior “Knock Out” – conduce Antonella Clerici

Terminate tutte le sessioni di “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” tipiche del programma, e superata la fase di “Cut”, per i concorrenti rimasti in gara è tempo di affrontare il temutissimo “Knock Out”, la semifinale di The Voice Senior. Ecco quindi accendersi la sfida: saranno solo 3 i concorrenti di ogni squadra che potranno ad accedere alla finale prevista per la prossima settimana, venerdì 3 marzo.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – N.C.I.S. S20E6 – Guerriera

Kasie viene segretamente incaricata dalla D.C.I.S. d’indagare su una presunta talpa all’interno dell’N.C.I.S. Nel frattempo, l’agente Otis Khatri viene trovato ucciso a casa di una collega

22.10 SERIE TV – N.C.I.S. Hawai’i S2E6 – Alta marea

Un caporale della Marina muore all’improvviso dopo aver messo i piedi in una pozza di marea. Intanto, Tennant è alle prese con Alex che ha deciso di prendersi un anno sabbatico da passare in Europa.

23.00 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Introduzione di Lucia Annunziata a “L’arte della guerra”

Ad un anno esatto dall’inizio del conflitto, Lucia Annunziata introduce il documentario di Marco Spagnoli e Tiziana Lupi, “L’arte della guerra”, tracciando una sintesi di questi 365 giorni che hanno cambiato per sempre la geopolitica mondiale, ridefinendo i ruoli di Cina, Europa e Stati Uniti.

21.30 – ATTUALITA’ L’arte della guerra (Doc)

È passato un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina, cosicché i danni al patrimonio artistico sono passati naturalmente in secondo piano se messi a confronto con la disgrazia della perdita delle vite umane. È giusto, però, sottolineare quanto la distruzione di dipinti, sculture ed altre opere d’arte di una nazione aumenti gli effetti drammatici e disastrosi di una guerra.

23.15 – RUBRICA S’è fatta notte – Valeria Fabrizi

Rubrica di interviste

RETE 4 (4)

21.20 – FILM Guardia del corpo – [Thriller 1992] – Un ex agente della CIA, il premio Oscar Kevin Costner, deve proteggere una rockstar, Whitney Houston, da uno stalker. Grammy Award per la colonna sonora. Regia di M. Jackson

CANALE 5 (5)

21.40 – ATTUALITA’ Tg5 Speciale

ITALIA 1 (6)

21:23 FILM John Wick – Capitolo 2 – [Azione] – Sequel di “John Wick”, con Keanu Reeves. Il leggendario Uomo Nero rientra nel giro per contrastare il boss che tenta la scalata ai vertici della criminalita’. Regia di C. Stahelski

23:51 FILM From Paris with love – [Azione 2010] – Film d’azione con John Travolta e J. Rhys Meyers. Un impiegato dell’ambasciata americana a Parigi si unisce ad una spia per fermare un attacco terroristico. Regia di P. Morel

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21.30 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Verona

22.50 SHOW Alessandro Borghese – 4 ristoranti – Gubbio

NOVE (9)

21.25 SHOW Fratelli di Crozza live con Maurizio Crozza

22.55 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

VENTI (20)

21.13 FILM Kidnap – [Azione 2017] – con Halle Berry, Sage Correa, Chris McGinn. A Karla Dyson viene rapito il figlio mentre si trovano al parco. La donna intraprende un folle inseguimento pur di riportare a casa il suo bambino. Regia di L. Prieto

23.17 FILM Braven – Il coraggioso – [Azione] – Action-thriller con Jason Momoa. Un tranquillo taglialegna raggiunge la baita di montagna dove vive suo padre; qui alcuni trafficanti di droga hanno nascosto un carico.

RAI 4 (21)

21.19 FILM Criminal Film Thriller 2016 con Kevin Costner, Ryan Reynolds, Gal Gadot

L’agente Bill Pope viene ucciso e porta con sé nella tomba alcune informazioni su un potenziale attacco terroristico. La C.I.A. chiede aiuto al dottor Franks per trasferire i suoi ricordi su un’altra persona.

21.19 FILM Foxtrot Six Film Azione 2019 con Oka Antara, Verdi Solaiman, Chicco Jerikho

Un ex marine e i suoi amici lottano per salvare l’Indonesia da uno spietato leader del partito.

IRIS (22)

21.12 FILM Training Day – [Crime] – Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Denzel Washington, Premio Oscar per questo film, e’ un poliziotto esperto dai metodi non convenzionali, chiamato a fare da tutore a Jake, Ethan Hawke.

23.30 FILM Motherless Brooklyn – I Segreti di una città – [Crime] – Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Un film noir diretto e interpretato da Edward Norton con Willem Dafoe e Bruce Willis.

Il film segue le vicende di Lionel Essrog (Norton), un solitario detective privato afflitto dalla sindrome di Tourette, che si avventura a risolvere l’omicidio del suo mentore ed unico amico, Frank Minna (Bruce Willis). Armato solo di pochi indizi e della sua mentalità ossessiva, Lionel svela lentamente dei segreti gelosamente custoditi che tengono in equilibrio il destino dell’intera città.

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA OSN – Daniel Harding e Leonidas Kavakos (NUOVA VERSIONE)

Dall’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Daniel Harding e con Leonidas Kavakos al violino, esegue il Concerto n. 2 per violino e orchestra, BB 117, SZ 112 di Béla Bartók e la Sinfonia n. 1 in do minore, op. 68 di Johannes Brahms.

22.51 MAGAZINE Save the date – La mostra Oltre lo spazio, oltre il tempo alla Fondazione Golinelli, Bologna; a teatro Il giardino dei ciliegi, regia Rosario Lisma; al Teatro Carlo Felice di Genova Tosca, regia di Davide Livermore; la danza con Nicola Galli al Teatro Grande di Brescia; Paolo Conte in tour.

23.22 DOCUFILM Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Una giusta causa – Biografico 2018 con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux

Felicity Jones è Ruth Bader Ginsburg, una delle nove donne ad entrare, nel 1956, al corso di Legge dell’Università di Harvard e che, nonostante il suo talento, fu rifiutata da tutti gli studi legali in quanto donna. Sostenuta dall’amore del marito Martin Ginsburg (Armie Hammer) e dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon (il premio Oscar Kathy Bates), accetta un controverso caso di discriminazione di genere. Contro il parere di tutti, Ruth vinse il processo, determinando un epocale precedente nella storia degli Stati Uniti sul fronte della parità dei diritti. Un tributo a una delle figure più influenti del nostro tempo, seconda donna a essere nominata Giudice alla Corte Suprema; un omaggio a tutte le donne, un invito a non farsi sopraffare.

23.10 FILM Per sempre – Sceneggiatura di Maurizio Costanzo, regia di Alessandro Di Robilant con Giancarlo Giannini, Francesca Neri, Emilio Solfrizzi.

Giovanni è un avvocato penalista che ha successo sia nel campo lavorativo che in quello sentimentale. La sua vita viene però sconvolta dall’improvvisa intrusione di Sara.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Resta con me St1 Ep1

22.20 SERIE TV Resta con me St1 Ep2

23.15 SERIE TV Che Dio di aiuti St7 Ep9 – La tua vocazione

CIELO (26)

21.20 FILM PRIMA TV Bianca come la neve – Drammatico 2019 con Lou De Laage, Damien Bonnard, Isabelle Huppert

Dopo aver suscitato l’ira della sua malvagia matrigna, gelosa al punto da volerla uccidere, Claire trova rifugio in una fattoria.

21.20 FILM Mektoub, My Love: Canto Uno – Drammatico 2018 con Shaïn Boumedine, Ophélie Bau, Salim Kechiouche

Un giovane aspirante sceneggiatore passa le vacanze estive nella sua citta’ di origine e rimane incantato dall’universo femminile.

TWENTY SEVEN (27)

21.05 FILM Sabrina – [Commedia] – Commedia con H. Ford e J. Ormond. La storia di Sabrina, figlia dell’autista di una ricca famiglia, che da semplice ragazzina si trasforma in una stupenda donna. Regia di S. Pollack

23.28 FILM Lo sbirro, i boss e la bionda – [Commedia] – Dobie, agente di polizia, sventa una rapina e salva la vita al gangster Frank Milo, che lo invita nel suo night-club e gli presenta Glory. Con Robert De Niro. Regia di J. McNaughton

LA7D (29)

21.30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S1 E32

23.20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S1 E11

LA5 (30)

21:10 SHOW Grande Fratello VIP – Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

REAL TIME (31)

21:20 SHOW Cake Star – Pasticcerie in sfida – Lago d’Iseo

Lo splendido lago fa da sfondo alla dolce gara guidata da Damiano e Tommaso.

22:30 LIFESTYLE Body Bizarre – Ossa mangiate

Ignacia ha un tumore in viso che rischia di asfissiarla. Thomas ha una rara patologia che gli mangia le ossa e che ha rovinato il lato sinistro del suo busto.

23:25 LIFESTYLE Body Bizarre – Sorelle siamesi

In Nepal, quattro sorelle hanno una condizione che limita i loro movimenti. Il mento di un uomo non smette di crescere e una ragazza cinese nata con peli su tutto il corpo è alla ricerca di un trattamento.

CINE34 (34)

21:06 FILM Spaghetti a mezzanotte [Commedia] – La signora Lagrasta, non soltanto sottopone il marito avvocato a perfide cure dimagranti, ma lo tradisce con un giovane architetto. Regia di S. Martino, con L. Banfi, B. Bouchet

22:59 FILM Cornetti alla crema [Commedia] – Un sarto, L. Banfi, si infatua di un’aspirante cantante lirica, E. Fenech. Essendo sposato, fingera’ di essere il vicino di casa, in un gioco di scambi di identita’. Regia di S. Martino

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ Sottotraccia – Occidente versus Oriente– Ad un anno esatto dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina Sottotraccia dedica il proprio approfondimento alla guerra. Dopo un settimana in cui si sono alternate la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il viaggio di Joe Biden e poi di Giorgia Meloni a Kiev, il solenne discorso di Vladimir Putin di fronte al Parlamento russo e la visita a Mosca dell’alto diplomatico cinese Wang Yi, che ha ulteriormente saldato le relazioni diplomatiche tra il Dragone e la Federazione Russa. Nella prima parte della trasmissione da Mosca intervengono Lanfranco Cirillo, definito dalla stampa internazionale “L’architetto di Putin” e il saggista David Colantoni. Entrambi in collegamento da Mosca. Nella secondo parte a discutere del conflitto in Ucraina sono l’ex deputato di Alternativa e membro della Commissione esteri Pino Cabras insieme alla giornalista Germana Leoni.

23:00 ATTUALITA’ Piazza libertà di Armando Manocchia – Dalla disabilità come dimensione della diversità umana alla verità sulle dimissioni di Papa Ratzinger. Due temi differenti, uniti da un filo sottile e sempre di grande attualità. Ne parliamo in questa nuova puntata di “Piazza Libertà”.