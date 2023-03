Anticipazioni Che Tempo Che fa: CLAUDIO BAGLIONI IN ESCLUSIVA A CHE TEMPO CHE FA domenica 5 marzo 2023

Pubblicità

Condividi

DOMENICA 5 MARZO SU RAI3, DALLE ORE 20.00 CLAUDIO BAGLIONI IN ESCLUSIVA A CHE TEMPO CHE FA

Claudio Baglioni sarà ospite in esclusiva a Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio domenica 5 marzo su Rai3.

Pubblicità

Dopo il grande successo del tour dei record “Dodici Note Solo Bis” che lo ha visto esibirsi complessivamente in 156 concerti nei teatri lirici d’Italia in 400 giorni, Claudio Baglioni ha appena annunciato il suo ritorno ai live spettacolari con il tour “aTUTTOCUORE“, che lo vedrà impegnato in 9 maxieventi dal vivo allo Stadio Centrale del Foro Italico a Roma (21-22-23 settembre 2023), all’Arena di Verona (5-6-7 ottobre 2023) e al Velodromo Paolo Borsellino di Palermo (12-13-14 ottobre 2023), per la regia teatrale e la direzione artistica di Giuliano Peparini.

Vincitore nel 2022 del prestigioso Premio Tenco alla carriera, Claudio Baglioni, con 55 anni di carriera e 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, dalla fine degli anni Sessanta è diventato la colonna sonora degli italiani con successi come Questo piccolo grande amore – votata a Sanremo 1985 “Canzone del secolo” – Strada facendo, Sabato pomeriggio, Mille giorni di te e di me, E tu, Amore bello, Porta Portese, La vita è adesso, Io sono qui, W l’Inghilterra, E tu come stai?, Via, Poster. Nel 2018 e nel 2019 ha presentato due Festival di Sanremo, di cui è stato anche direttore artistico.