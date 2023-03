Programmi TV stasera giovedì 2 marzo 2023. Programmi TV e film in prima serata

Programmi TV stasera giovedì 2 marzo 2023. Programmi TV e film in...

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi giovedì 2 marzo 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – SERIE TV PRIMA TV Che Dio ci aiuti – S7E15 – La donna senza sonno

Suor Teresa cerca una famiglia per Elia. Intanto Cate è felice per l’invito di Giuseppe. Ludovica nonostante Ettore, continua la sua battaglia. Emiliano è alle prese con una nuova paziente.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV Che Dio ci aiuti – S7E16 – Non era destino

Suor Teresa capisce che è molto legata ad Elia. Una frequentazione fa ingelosire Sara e Azzurra la spinge ad essere sincera con Emiliano. In convento entra un seminarista ex-pugile, Enrico.

23.35 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.50 – INFORMAZIONE Tg1

23.54 – ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.20 FILM – John Wick 3 – Parabellum – Azione 2019 con Keanu Reeves, Halle Berry, Asia Kate Dillon

La Gran Tavola degli assassini lo ha condannato a morte e sulla sua testa pende una taglia di 14 milioni di dollari. All’ex sicario John Wick, braccato dai killer, non resta che fuggire e andare a Casablanca per incontrare il Reggente e chiedere un’amnistia. Ma per riuscire nell’impresa dovrà recarsi nel deserto e promettere che tornerà ad uccidere.

23.35 SHOW – Stasera c’è Cattelan su Raidue – Chiusura in bellezza della settimana con “Stasera c’è Cattelan”. Alla scrivania di Alessandro si siedono Mr. Rain, Aldo Cazzullo e il cestista Luigi Datome. Micah P. Hinson invece si esibisce con un suo brano.

RAI 3 (3)

21.20 – ATTUALITA’ Splendida Cornice condotto da Geppi Cucciari

23.15 – ATTUALITA’ Mixer venti anni di Televisione – Stasera rivediamo i faccia a faccia con Ciriaco De Mita, Paulo Roberto Falcao, Enzo Biagi e altri.

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Dritto e Rovescio – Prodotto da Videonews e condotto da Paolo Del Debbio. Al centro del programma, l’attualita’ politico-economica del Paese raccontata dai suoi protagonisti.

CANALE 5 (5)

21.43 – REALITY SHOW Grande Fratello VIP

Alfonso Signorini conduce la nuova edizione del padre di tutti i reality: Grande Fratello Vip. Con lui in studio le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

ITALIA 1 (6)

21:14 FILM Harry Potter e i doni della morte: Parte II – [Fantastico/Favolistico] – Gran finale della saga. Harry Potter affronta, in un ultimo epico duello, Lord Voldemort: uno solo sopravvivra’. Con Daniel Radcliffe e Ralph Fiennes. Regia di D. Yate

23:36 FILM The Prestige – [Fantastico/Favolistico] – La guerra tra due illusionisti nella Londra di fine ‘800 prende una piega ossessiva, tragica e surreale. Con Christian Bale, Hugh Jackman e Michael Caine.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Piazza Pulita – conduce Corrado Formigli

TV 8 (8)

21.30 REALITY GAME Bruno Barbieri – 4 Hotel – Sicilia – Val di Noto

22.50 REALITY GAME Bruno Barbieri – 4 Hotel – Bike Hotel

NOVE (9)

21.25 FILM Femmine contro maschi – Commedia 2011 di Fausto Brizzi con Ficarra e Picone, Francesca Inaudi, Serena Autieri, Luciana Littizzetto, Emilio Solfrizzi, Claudio Bisio, Nancy Brilli, Paola Cortellesi, Fabio De Luigi

23.30 DOCUMENTARIO Cambio moglie Un particolare esperimento sociale in cui due donne accettano di scambiarsi casa e famiglia per un periodo limitato di tempo.

VENTI (20)

21.12 FILM Wanted – Scegli il tuo destino – [Azione] – L’esistenza di Wesley Gibson cambia drasticamente quando entra a far parte di un gruppo di giustizieri agli ordini del Fato. Con James McAvoy, Angelina Jolie Regia di T. Bekmambetov

23.09 FILM Sopravvissuti – [Drammatico] – Film post-apocalittico con Margot Robbie, Chris Pine e Chiwetel Ejiofor. Dopo un conflitto nucleare, una giovane donna e’ oggetto di contesa amorosa tra due uomini.

RAI 4 (21)

21.20 SERIE TV Hawaii Five-0 St1 ep.22

22.03 SERIE TV Hawaii Five-0 St1 ep.23

22.48 SERIE TV Hawaii Five-0 St1 ep.24

23.30 FILM Lake Placid – Il terrore corre sul lago – Giallo 1999 con Bridget Fonda, Betty White, Bill Pullman, Oliver Platt, Brendan Gleeson

IRIS (22)

21.10 FILM Codice Mercury – [Poliziesco] – Per il ciclo: ACTION. Un bambino autistico decifra un codice segreto della Difesa. Dopo che i suoi genitori vengono uccisi, viene affidato ad un agente dell’FBI. Con B. Willis

23.15 FILM Scuola di cult – Enrico Tamburini conduce una rubrica dedicata ai segreti, retroscena ed alle tantissime curiosita’ del grande mondo del cinema.

23.22 FILM L’ultimo boy scout – Missione sopravvivere – [Avventura] – Per il ciclo: ACTION. Joe, un ex agente segreto stimato caduto in disgrazia, incontra Dix, un uomo solo e alla deriva. Insieme indagheranno su un misterioso omicidio. Con Bruce Willis

RAI 5 (23)

21.16 DANZA Balletto – Romeo e Giulietta (Teatro alla Scala) – Dal Teatro alla Scala: Romeo e Giulietta di Prokofiev nella coreografia di Kenneth MacMillan. Protagonisti Roberto Bolle e Misty Copeland. Sul podio il M° Patrick Fournillier. Regia tv di Lorena Sardi – 201

23.34 DOCUFILM Piper Generation – Beat, Shake & Pop Art negli anni Sessanta

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM L’alba del pianeta delle scimmie – Il ricercatore Will Rodman sperimenta su una scimmia un siero per la cura dell’Alzheimer, ma l’animale viene abbattuto perché aggressivo. Prima di morire partorisce un cucciolo che Will porta a casa sua. – di W.Rupert con C.B.Felton T.Franco

22.55 FILM Il più grande uomo scimmia del Pleistocene – Animazione 2015

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Atlantic crossing St1 Ep3 – Fiamme su Londra

22.20 SERIE TV Atlantic crossing St1 Ep4 – La scelta del Presidente

23.20 SHOW Italiani fantastici e dove trovarli

CIELO (26)

21.20 FILM Riddick – Bloccato su un pianeta dominato da bestie feroci e cacciatori di taglie, Richard Riddick deve fare ritorno al pianeta Furya.

23.25 DOCUMENTARIO Debbie viene a Dallas – Ep. 3 – Si assiste all’audizione delle Vivid Girls per il ruolo di Debbie ed il casting per le cheerleaders.

TWENTY SEVEN (27)

21.04 FILM Un’impresa da Dio – [Commedia] – Spin-off di “Una Settimana da Dio”. Dio affida una delicata missione all’ex anchorman Evan Baxter: costruire un’Arca, come fece Noe’. Con Steve Carell, Morgan Freeman

22.44 FILM Il segreto del mio successo – [Commedia] – Una parabola sulla vita aziendale degli anni ’80 con protagonista il giovane Brantley. Commedia di Herbert Ross (“Fiori d’acciao” e “Footloose”) con Michael J. Fox. Regia di H. Ross

LA7D (29)

21.30 FILM L’aereo più pazzo del mondo – Commedia 1980 con Robert Hays, Julie Hagerty e Leslie Nielsen

23.20 FILM L’uomo della pioggia – Drammatico 1997 con Matt Damon, Danny De Vito, Claire Danes.

LA5 (30)

21:13 FILM Amori in corsa – [Commedia] – Anna, figlia del presidente U.S.A., durante una visita a Praga si allontana per un tour fuori protocollo. Con M. Moore (“This Is Us”) e M. Goode (“Downton Abbey”). Regia di A. Cadiff;

23:16 FILM Tre all’improvviso – [Commedia] – Due single incalliti che si detestano, conosciutisi ad un appuntamento al buio dal pessimo epilogo, dovranno occuparsi di una piccola orfana. Con K. Heigl. Regia di G. Berlanti

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Body Bizarre – Ep1

Scopriamo le storie di persone che soffrono di rare e misteriose condizioni mediche. Alcuni hanno bisogno di un’operazione così complessa che le possibilità di sopravvivenza si assottigliano.

22:15 REALITY Body Bizarre – Ep2

23:10 REALITY Body Bizarre – Ep3

CINE34 (34)

21:05 FILM Le Comiche – [Commedia] – Durante la proiezione di un film due comici del cinema muto escono dallo schermo, ritrovandosi nella realta’. Gag a non finire. Con Paolo Villaggio, Renato Pozzetto Regia di N. Parenti.

22:46 FILM Piedipiatti [Commedia] – [Commedia] – Silvio, Renato Pozzetto, e Vasco, Enrico Montesano, sono 2 poliziotti, uno romano e l’altro milanese, che nonostante le differenze diventano amici e uniscono le forze. Regia di C. Vanzina

Byoblu (262)

20:30 ATTUALITA’ È l’ora della verità – Su Byoblu il programma in prima serata in diretta. Conducono i giornalisti della redazione insieme a Claudio Messora con la partecipazione anche degli spettatori in studio e la possibilità di intervenire in diretta attraverso i canali social di Byoblu

23:00 ATTUALITA’ Orsobruno – Francesco Borgonovo – Francesco Borgonovo conduce “Orso bruno”, striscia quotidiana di informazione e commento all’attualità, con uno sguardo non allineato sui temi più scottanti e sulle grandi sfide culturali e politiche.

23:25 INFORMAZIONE “7 notizie in 7 giorni “ – Le notizie della settimana con Edoardo Gagliardi ed Alessandro Rico – Nella puntata di oggi i giornalisti Edoardo Gagliardi e Alessandro Rico de La Verità parleranno dell’inchiesta Covid in cui sono indagati Conte e Speranza. Poi sulla questione migranti e il ruolo delle Ong. Intanto l’Oms si prepara a chiedere pieni poteri sugli Stati per eventuali future pandemie. In Italia si sente l’effetto del Grande reset: 100mila imprese sparite dal 2012. E poi ancora la nomina a segretario del Pd di Elly Schlein, che piace a Prodi e Soros.