Gabriele Mancuso ci racconta il suo singolo “La mia depressione latente”

Gabriele Mancuso, nato a Cantù nel maggio del 1985, vive di musica, insegnandola e scrivendola. La sua carriera artistica inizia con un progetto solista in acustico e si evolve nella rock band Kimera, con la quale Gabriele pubblica due dischi, “Adesso più che mai” (2007) e “Solo se lo vuoi” (2013), ai quali seguono due massicci tour in giro per il nord Italia (aperture di rilievo a NEK Albese con Cassano e a DANILO SACCO – Nomadi – e Camaleonti a Lurago Marinone). Dopo una terza tournée e che li porta fino in Sardegna, Gabriele decide di prendersi una pausa dalla band per dedicarsi nuovamente a un progetto solista. Inizia a scrivere nuovi brani e di getto, in una sola settimana, registra l’EP “Le mie catene”, presso lo Spun Studio di Stefano Santi. Brani intensi e oscuri, nati dall’esigenza personale di raccontare storie vere, spesso cupe e dolorose, altre volte cariche di gioia e felicità. Nel 2020, durante il primo lockdown, nascono una serie di nuove canzoni che danno vita ad un nuovo progetto interamente registrato live in studio da Max Zanotti (Deasonika – Casablanca). Nel 2022 escono due brani live: “Il tempo che stiamo perdendo” registrato insieme a Nico Secondini al piano (The Fuzzonest) e Sospesi registrato chitarra, voce e loop station.

In occasione dell’uscita del singolo “La mia depressione latente” abbiamo avuto il piacere di intervistare Gabriele Mancuso.

Come sei arrivato alla musica? Hai mai avuto paura di non essere all’altezza?

Ci sono arrivato nel momento più delicato della vita di una persona…la potentissima preadolescenza. A 12 anni ero davvero in difficoltà dal punto di vista comunicativo.

Balbettavo, avevo poca fiducia in me stesso e non è che a casa fossero proprio tutte rese e fiori.

In quel momento il mio sguardo si è posato sulla chitarra “abbandonata” di mia sorella, messa in un angolo della casa a prendere polvere ed è successo…insomma, è la musica che si è fatta trovare.

Ho paura tutti i giorni della mia vita, ma non di non sentirmi all’altezza…anzi…ho paura di conoscere il Gabriele che si sente sempre all’altezza.

Quale è stata la tua musica di riferimento?

Sempre in quel periodo i Green Day mi hanno svoltato la vita! Ero a Bologna in gita, alle medie, e mi sono comprato il mio promo album. Da lì poi ho conosciuto tutto il resto…

Oggi vado fuori di testa per band come i Biffy Clyro ad esempio!

Hai uno strumento musicale al quale sei particolarmente legato?

Beh, la chitarra è assolutamente il mio strumento…ma ultimamente sono alla ricerca di sonorità più profonde e particolari. A breve so già che mi comprerò un armonium.

Recentemente è uscito il tuo nuovo singolo “La mia depressione latente”. Ci racconti com’è nato?

È nato dalla necessità di dare un volto alla mia ombra. È una canzone sincera e profonda che racconta il malessere di una persona che sta lavorando su se stessa e con se stessa.

Scritta e registrata live in 10 minuti, così, di getto. Ne vado molto fiero.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Sto lavorando seriamente ad un progetto che mi stuzzica da un po’: suonare e registrare live con un’orchestra di 50 elementi. Tanta, tanta, tanta roba per me e per la mia esperienza personale.