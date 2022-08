A LECCE ARRIVA ALBOROSIE & FRIENDS FESTIVAL  

Lecce 25 agosto Pala Live Piazza Palio, Ingresso dalle ore 19.30, inizio live ore 22

Arriva Alborosie & Music friends festival, e Lecce capitale del Salento, è pronta ad essere invasa da un’onda energetica di musica e vibrazioni positive.

Un mega music party, fissato per giovedì 25 agosto, che si svolgerà all’interno di quel gran contenitore di eventi e manifestazioni della città barocca che è il Pala Live di Piazza Palio, presentato questa mattina presso l’HOtel Mercure President nel cuore della città barocca.

A pianificarlo prima, ed organizzarlo poi, è stata “Get Up Music” di Gianni Pizzuto, in partnerships con “BPM Concerti” e “Best Production”. Si tratta a tutti gli effetti del più grande “super featuring” del Sud Italia che vedrà l’esibizione di Alborosie, cantautore e beatmaker italiano, star internazionale della scena reggae, che nelle sue performance artistiche sarà accompagnato, da una grande squadra di artisti eccezionali. cantanti e musicisti di primo livello del panorama musicale nazionale ed internazionale, reggae ma non solo reggae. Da Clementino a Nina Zilli, dagli Apres La Classe a Danti tra l’altro art director del concertone di Alborosie &friends, da DaniFaiv a Kawabonga, da Heavy Hammer a DjWar. Tanto per fare qualche nome e per non raccontarvi proprio tutto, visto e considerato che tanti altri amici importanti del cantautore siciliano ribattezzatosi cittadino onorario del Salento, non sono stati ufficializzati dalla produzione, ma è ormai certo che parteciperanno al super live.

Aspetto fondamentale e sul quale la Get Up ha posto evidenza importante è il costo dei biglietti di accesso, acquistabili in prevendita sulla piattaforma TicketOne, a soli 10 euro più diritto di prevendita.

“Amiamo Lecce ed il Salento – hanno detto a turno Alborosie, Nina Zilli, Danti ed Aurora Ramazzotti. Dateci le chiavi di questa terra fantastica intrisa di storia, arte, cultura, accoglienza ed anche e soprattutto musica”. A proposito di Aurora Ramazzotti, sarà proprio lei che ha certamente un pedigree di livello, a presentare il Festival e ad introdurre gli ospiti di Alborosie.