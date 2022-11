A DOHA IL BATTESIMO DI MSC WORLD EUROPA, LA NAVE “GREEN” PIÙ AVANZATA AL MONDO

MSC CROCIERE DISEGNA IL FUTURO DELLE CROCIERE

Alimentata a gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile più pulito al momento disponibile sul mercato, MSC World Europa apre la strada all’adozione di carburanti sintetici e alternativi a zero emissioni ed è la prima nave al mondo a utilizzare l’innovativa tecnologia delle celle a combustibile, in grado di ridurre in maniera significativa – unitamente alla presenza di numerose altre soluzioni ecologiche all’avanguardia – l’impatto ambientale complessivo della nave

Con l’arrivo di MSC World Europa, destinata a operare stabilmente dall’Italia in Mediterraneo a partire da aprile 2023, salgono a 20 le navi della flotta MSC Crociere che si conferma così il terzo gruppo crocieristico al mondo, nonché quello a più rapida crescita

Il Battesimo prevede la performance di artisti locali, proiezioni di video-mapping direttamente sullo scafo della nave, spettacoli di droni e fuochi d’artificio sullo splendido skyline di Doha, infine una cena di gala negli eleganti ristoranti della nave e un concerto di Matteo Bocelli che presenterà il suo nuovo singolo per la prima volta a Doha

Doha, Qatar – 13 novembre 2022 – MSC Crociere inaugura una nuova fase del settore crocieristico battezzando a Doha MSC World Europa, la nave da crociera più «green» e tecnologicamente avanzata a livello globale che apre la strada all’adozione di carburanti alternativi a zero emissioni, non appena disponibili su larga scala. Alimentata a gas naturale liquefatto (GNL), il combustibile fossile più pulito al momento disponibile sul mercato, MSC World Europa è la prima nave al mondo a incorporare l’innovativa tecnologia delle celle a combustibile, in grado di ridurre in maniera significativa – unitamente alla presenza di numerose altre soluzioni ecologiche all’avanguardia – l’impatto ambientale complessivo della nave, eliminando quasi del tutto le emissioni di inquinanti atmosferici, tra cui gli ossidi di zolfo e le polveri sottili, e riducendo notevolmente gli ossidi di azoto e le emissioni di CO2 fino al 25%.

La Cerimonia di Battesimo della nuova ammiraglia del terzo brand crocieristico al mondo si svolgerà presso il nuovissimo «Grand Cruise Terminal» di Doha, in Qatar, alla presenza del Comandante, il Capitano Marco Massa, delle autorità locali e di numerosi illustri ospiti internazionali. Accolti dal comico, produttore e imprenditore Hamad Al Amari, i partecipanti all’evento assisteranno alle performance di artisti locali, a proiezioni di video-mapping direttamente sullo scafo della nave, a spettacoli di droni e a fuochi d’artificio sullo splendido skyline di Doha, partecipando infine a una cena di gala negli eleganti ristoranti della nave e a un concerto di Matteo Bocelli che presenterà il suo nuovo singolo per la prima volta a Doha.

MSC World Europa è la prima nave della rivoluzionaria «World Class» e stabilisce nuovi standard per l’industria delle crociere. Con 22 ponti, 215.863 tonnellate di stazza lorda, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, la nave è una metropoli ultramoderna in mare che rappresenta il futuro del settore crocieristico, offrendo un mondo di esperienze diverse e spingendo i confini di ciò che è possibile fare in mare. La nave dispone di 33 ristoranti, bar e lounge, ognuno con uno stile e un’atmosfera distinti, tra cui 6 ristoranti tematici e 7 nuovissimi concept di bar e caffetterie, opzioni di intrattenimento di altissimo livello attraverso nuovi locali ad alta tecnologia, 6 piscine in parti diverse della nave, l’MSC Yacht Club più lussuoso di MSC Crociere, l’area bambini più grande e più ricca di MSC Crociere e altro ancora.

MSC World Europa trascorrerà la sua stagione inaugurale in Medio Oriente offrendo crociere di 7 notti a Dubai, Abu Dhabi, Sir Bani Yas Island, Emirati Arabi, Dammam, Arabia Saudita e Doha, Qatar. La stagione inizierà il 20 dicembre con una crociera speciale di 4 notti da Doha, Qatar, a Dubai, Emirati Arabi Uniti. In partenza da Dubai il 25 marzo 2023, MSC World Europa si dirigerà verso il Mar Mediterraneo per l’estate 2023, offrendo crociere di 7 notti con scalo nei porti italiani di Genova, Napoli e Messina, oltre che a La Valletta a Malta, Barcellona in Spagna e Marsiglia in Francia.