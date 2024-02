Viaggio musicale nelle Americhe: Gershwin, Copland e Bernstein sotto la direzione di Alondra de la Parra

Pubblicità

L’Auditorium di Milano si trasforma in un crocevia di sonorità americane venerdì 8 marzo alle ore 20:00 e domenica 10 marzo alle ore 16:00, in un evento che promette di essere un vero e proprio viaggio “on the road” attraverso la cultura musicale statunitense. Sotto la guida di Alondra de la Parra, Direttrice Principale Ospite dell’Orchestra Sinfonica di Milano, il pubblico sarà trasportato in un percorso che tocca i grandi nomi della musica americana del Novecento: da George Gershwin a Aaron Copland, fino a Leonard Bernstein, in un’esplorazione che unisce popular music e musica classica, caratteristica distintiva della ricchezza e varietà del panorama musicale americano.

Il programma, intitolato “American Sounds”, si apre con le vibranti Danze Sinfoniche da “West Side Story” di Leonard Bernstein, seguito da “Appalachian Spring” di Aaron Copland, fino a concludersi con il poema sinfonico “An American in Paris” di George Gershwin. Queste opere, che spaziano dal musical al balletto e al poema sinfonico, offrono una panoramica affascinante e coinvolgente delle sonorità americane, in un dialogo continuo tra tradizione e innovazione.

La performance arriva in un momento particolarmente propizio, poco dopo l’uscita del film “Maestro” di e con Bradley Cooper, che ha rinnovato l’interesse per la figura di Leonard Bernstein, uno dei più poliedrici e influenti musicisti americani. La visione del film offre un contesto arricchito per apprezzare la profondità e la complessità delle composizioni presentate.

In occasione di questi concerti, l’Orchestra Sinfonica di Milano introduce anche “GENESI – GENERAZIONE SINFONICA”, una nuova iniziativa dedicata agli Under 35, che propone un abbonamento a cinque concerti selezionati per avvicinare i giovani alla musica sinfonica. La presentazione ufficiale di GENESI si terrà il 8 Marzo alle 18:00, prima del concerto “American Sounds”, offrendo ai giovani l’opportunità di immergersi nella musica classica a un prezzo vantaggioso, includendo anche un aperitivo e una guida all’ascolto.

I biglietti per “American Sounds” sono disponibili presso la biglietteria dell’Auditorium di Milano e online, con diverse opzioni di prezzo per rendere l’evento accessibile a tutti. Questa iniziativa rientra nella Stagione 2023/2024 dell’Orchestra Sinfonica di Milano, realizzata con il sostegno di importanti istituzioni e partner, dimostrando l’impegno continuo nella promozione della cultura e dell’arte musicale.