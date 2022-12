🎶 PANDEM – esce l’album “Zero”

Condividi

Pandem è un musicista grossetano classe 1995. Dopo aver passato 5 anni in Francia dove vive importanti esperienze artistiche, nel 2020 torna a Grosseto e fonda un gruppo che accompagni il suo progetto solista.

Nelle esperienze scaturite a un anno dalla creazione del gruppo, la più importante è sicuramente l’esibizione al Parlamento Europeo di Strasburgo, dopo una selezione europea, nel quadro dell’European Youth Event 21.

Attualmente il gruppo è attivo e si sta esibendo con il live basato sull’album “ZERO”, pubblicato in tutte le piattaforme del mondo da Materiali Sonori, grazie al Firenze Suona Contest.

Â

ZERO

“ZERO” è l’album in cui Pandem raccoglie i primi frutti della sua carriera, in cui le influenze ne definiscono lo stile e lasciano immaginare il suo futuro artistico. Dodici canzoni, dodici storie: fra italiano e francese si viaggia in un mondo variegato, tenuto insieme da ritmiche reggae, latin, punk, e da un filo conduttore narrativo che dice la sua sul mondo.

https://promo.theorchard.com/ujTdc75OZ5yOLi0GwxIE



THE REAL ITALIAN PONCH

Frank Poncharello è di nuovo fra noi, con un nuovo stile e una nuova colonna sonora. Gli amanti del telefilm anni 80 “Chip’s” si ricordano sicuramente di lui e delle sue avventure. Oggi grazie ad Edoardo Ciacci, cosplayer ufficiale della serie, riconosciuto da Erik Estrada in persona, possiamo rivivere e riscrivere la storia. Un remake audio/visivo, con canzone e videoclip realizzati da Pandem, in cui il protagonista è Edoardo Ciacci nei panni di “Ponch”.