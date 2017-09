Su Sky Arte HD: in prima tv e in esclusiva “Morrissey 25 – Live in LA”

Un’esibizione di Morrissey all’auditorium della Hollywood High School di Los Angeles, riservata a pochi intimi, 1800 per l’esattezza, a ventiquattro ore dal suo concerto che ha fatto registrare il tutto esaurito. Mercoledì 20 settembre in prima visione tv e in esclusiva va in onda su Sky Arte HD (canale 120 e 400 di Sky) Morissey 25 – Live in L.A, il film concerto realizzato in occasione dei suoi 25 anni di carriera solista.

Uno show raccolto e di impatto che ha rispolverato i successi dell’ex leader dei The Smiths entrati negli annali del rock contemporaneo. Tra i cavalli di battaglia in scaletta, brani come Meat Is Murder, Everyday Is Like Sunday, Please, Please Please Let Me Get What I Want, The Boy With The Thorn In His Side.