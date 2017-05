Sport TV: 90° Minuto continua a conquistare uno share a due cifre

Roma, 15 Maggio 2017 – La trasmissione più longeva del Calcio in TV, 90° Minuto che è in onda da ben 47 anni, continua a conseguire enormi risultati in termini di ascolti: anche ieri, domenica 15 maggio 2017, 90° Minuto ha infatti registrato uno share a due cifre (10,80%). L’ennesimo riscontro positivo conferma il successo del programma di Rai Sport, il cui share è stato stabilmente sopra dieci per cento durante tutta la stagione. La trasmissione, che è in palinsesto Rai dal 1970 ed è oggi condotta da Paola Ferrari, ha conquistato, domenica 15 maggio 2017, 1.217.000 telespettatori.

Un grande successo anche per l’edizione in fascia oraria dalle 19 alle 19e30: 90° Minuto Tempi Supplementari è stato seguito ieri da 998.000 spettatori, pari addirittura al 7,32% di share, confermando così di aver triplicato gli ascolti di Rete precedente all’inserimento nel palinsesto. Il risultato premia il lavoro di squadra dei professionisti della trasmissione: Paola Ferrari, Mario Sconcerti e Alberto Rimedio, ma soprattutto sottolinea il gradimento, da parte dei telespettatori e degli sportivi a casa, della formula 2016-2017 di 90° Minuto.