Le crocchette di patate: la versione più golosa e divertente della solita patata

Le crocchette di patate sono una specialità culinaria nata in Francia, rivisitata e arricchita poi nel Sud Italia aggiungendo nell’impasto salumi, formaggio, pepe e altre goloserie. Le croquette sono sostanzialmente un impasto di patate impanato con albume e pane grattugiato e infine fritto. Queste delizie sono oggi un piatto classico, nonché una versione allegra e divertente delle solite patate, amata tantissimo dai piccini e anche dagli adulti.

Con le patate si può fare praticamente di tutto e le crocchette sono facili da fare, anche in famiglia, facendosi aiutare dai bambini. Sono sufficienti pochi semplici ingredienti per un risultato spettacolare: occorrono infatti solo patate bollite, parmigiano, burro, uova e manodopera appassionata. Per le crocchette di patate: la video ricetta semplice ti saprà guidare in ogni passaggio al meglio. Sarà che il fritto è delizioso per definizione forse, ma in tutti i casi le crocchette di patate sono sfiziosissime. Provare per credere.

Questa delizia salata è ottima in abbinamento ad un secondo piatto o come bocconcino da aperitivo servito in una bella ciotolina, ovviamente sempre accompagnato da qualche salsetta o maionese in cui intingere la propria croquette. Questo prodotto è oggi anche un rinomato cibo di strada, tipico da friggitoria cittadina, servito in coni di carta appositi da tenere in mano. In questo caso la patata viene servita in accompagnamento anche ad altre verdure pastellate come le melanzane, la zucca, la zucchina, il peperone.

Completa il tuo piatto al meglio: un’ottima salsa da mangiare con le crocchette

Oltre alla classica maionese o al sugo di pomodoro che si sposano praticamente con tutti i prodotti da friggitoria, ci sono moltissimi tipi di salse, una più buona dell’altra, per accompagnare le crocchette di patate e dare al piatto una nota diversa. Ecco qualche idea: