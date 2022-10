Si confermano positive le performance della low cost che, a settembre, totalizza un elevato tasso di raccomandazione sugli oltre

700 voli operati in continuità territoriale

A settembre sono stati più di 100.000 i passeggeri che hanno scelto Volotea per viaggiare tra la Sardegna e la penisola italiana

Cagliari, 20 ottobre 2022 – Volotea, la compagnia aerea low cost che collega tra loro città di medie dimensioni e capitali europee, traccia un bilancio delle performance dei voli in regime di continuità territoriale durante il mese di settembre e conferma gli ottimi risultati raggiunti. Il vettore, che durante il mese scorso è sceso in pista con un totale di oltre 700 voli in regime di continuità, ha totalizzato un tasso di raccomandazione dell’87% nelle sue basi sarde: ciò significa che più di 8 passeggeri su 10 raccomanderebbero la compagnia ad amici e parenti che stanno progettando un viaggio o una trasferta da e per la Sardegna. Sempre nel mese scorso, sono stati più di 100.000 i passeggeri trasportati dal vettore sulle rotte tra Cagliari e Olbia e Milano Linate e Roma Fiumicino. Questo risultato dà continuità alle ottime prestazioni dei mesi precedenti e dimostra la grande affidabilità del vettore.

“Il mese di settembre si è chiuso all’insegna di risultati più che soddisfacenti, confermando come l’attenzione verso le esigenze di viaggio delle comunità locali sarde sia stata altamente apprezzata dai nostri passeggeri – ha dichiarato Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Da quando, nell’ottobre 2021, Volotea ha preso in gestione la continuità territoriale, ci siamo impegnati senza sosta implementando, mese dopo mese, i servizi disponibili, anche quelli non previsti dal bando di gara. Questo nostro continuo impegno è stato riconosciuto da un numero sempre più alto di viaggiatori che ha scelto di volare con noi tra la Sardegna e la penisola italiana. Il mercato sardo si riconferma cruciale nelle nostre strategie di sviluppo e, per il futuro, puntiamo a consolidare gli investimenti a livello locale”.

Tutti i voli sono in vendita sul sito www.volotea.com, nelle agenzie di viaggio e attraverso un call center gratuito dedicato alla continuità territoriale. Sarà possibile contattare l’800.59.38.77 per informazioni, acquisto voli, assistenze speciali, cambi, richieste di rimborso, segnalazioni e reclami.