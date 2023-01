VOLOTEA CONFERMA IL SUO IMPEGNO PER LA SARDEGNA

Pubblicità

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, continua ad investire in Sardegna, rafforzando la presenza sull’intera isola e ribadendo il suo impegno nell’agevolare gli spostamenti dei cittadini sardi. I piani di sviluppo del vettore prevedono un’ulteriore crescita della compagnia a Olbia e Cagliari: Volotea è al lavoro con i vertici delle società di gestione dei 2 aeroporti sardi per annunciare l’avvio di nuove rotte.

La compagnia, che offre ai suoi passeggeri collegamenti comodi, puntuali e veloci, ha recentemente terminato un’approfondita analisi dei dati sulle rotte della Continuità Territoriale e oggi ha inviato l’Accettazione per operare i collegamenti tra Olbia e Roma Fiumicino, senza alcuna compensazione economica. Ma non solo, Volotea potrebbe presentarsi anche per altre rotte in regime di continuità territoriale senza ricevere compensazione.

Da sempre attenta alle esigenze della comunità sarda, Volotea si è impegnata sin dall’inizio delle sue attività per proporre collegamenti con orari comodi verso un numero sempre maggiore di destinazioni, vantando ottimi risultati in Sardegna, dove sono stati registrati tassi di puntualità molto elevati e ottime performance operative.

“Volotea, attiva in Sardegna sin dal suo esordio, ha dapprima riconfermato l’importanza del mercato sardo attraverso la creazione, rispettivamente nel 2019 e nel 2021, delle basi di Cagliari e Olbia, e ora è determinata nel proseguire i suoi piani di sviluppo. Sono sempre più numerosi i cittadini e i business traveller della comunità locale che scelgono i nostri voli, sottoscrivendo molto spesso il programma di fedeltà Megavolotea, per soddisfare al meglio le proprie necessità di viaggio. Ed è proprio anche grazie a loro che abbiamo accettato di collegare Olbia e Roma Fiumicino in continuità territoriale, senza compensazione economica – ha affermato Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea. Il merito dell’ottimo esito delle performance di Volotea in Sardegna è anche da attribuirsi a tutti i nostri equipaggi sull’isola, più di 120 persone fra assistenti di volo e piloti, che con dedizione si impegnano ogni giorno nel proprio lavoro, regalando ai passeggeri un’esperienza di volo sempre più piacevole e confortevole”.