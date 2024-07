Prevenzione dei tumori al colon: con il sistema GI Genius™ l’intelligenza artificiale diventa “il terzo occhio dell’endoscopista”

Pubblicità

Condividi

Milano, 17 luglio 2024 – Il 16 e 17 luglio, l’X Value Lab di Medtronic ha ospitato ‘AI NOW ITALY – Embracing the Future Right Here, Right Now’, un evento dedicato all’adozione dell’intelligenza artificiale (AI) nell’endoscopia, focalizzato sul dispositivo GI Genius™. Questa tecnologia all’avanguardia è progettata per rilevare i polipi del colon-retto, migliorando così la diagnosi delle lesioni colorettali. Clinici da tutta Italia hanno condiviso le loro esperienze, evidenziando l’impatto positivo di GI Genius™ nella pratica medica.

La rivoluzione dell’AI in medicina

Nel campo sanitario, l’intelligenza artificiale sta trasformando le diagnosi mediche. Grazie a sofisticati algoritmi di apprendimento automatico, l’AI è in grado di analizzare grandi quantità di dati medici con precisione, supportando i medici nelle decisioni cliniche e migliorando gli esiti di salute dei pazienti.

Pubblicità

GI Genius™: il primo sistema CADe disponibile in commercio

GI Genius™ è il primo sistema di rilevamento assistito da computer (CADe) che utilizza l’AI per identificare i polipi del colon-retto. La sua efficacia è stata confermata da oltre 30 studi scientifici internazionali, coinvolgendo più di 23.000 pazienti. Con un potenziale impatto su 2.7 milioni di pazienti all’anno, GI Genius™ rappresenta un’innovazione significativa nella colonscopia.

La collaborazione strategica per l’innovazione

“Il recente accordo tra Medtronic, Cosmo e Nvidia ci permette di accelerare lo sviluppo di nuovi algoritmi di intelligenza artificiale – afferma David Serafini, Business Manager Endoscopy per Italia, Grecia e Israele. – Medtronic si impegna a migliorare la salute e allungare la vita, e GI Genius™ migliora la qualità della colonscopia, impattando positivamente un gran numero di vite.”

Funzionalità avanzate del dispositivo

Oltre a rilevare polipi di diverse forme e dimensioni, GI Genius™ è ora dotato di una funzione di caratterizzazione (CADx) che prevede la natura istologica del polipo: “no adenoma” o “adenoma”. Questa funzione si attiva automaticamente e fornisce un responso in pochi secondi.

Risultati clinici promettenti

Studi come “Impact of Artificial Intelligence on Miss Rate of Colorectal Neoplasia” (Wallace et al., 2022) e “Efficacy of Real-Time Computer-Aided Detection of Colorectal Neoplasia in a Randomized Trial” (Repici et al., 2020) hanno dimostrato che GI Genius™ può ridurre significativamente l’Adenoma Miss Rate (AMR) e migliorare l’Adenoma Detection Rate (ADR), senza prolungare il tempo della procedura.

L’intelligenza artificiale come supporto essenziale

“La conformazione del colon rende difficile esplorare completamente la mucosa, ma l’AI ha dimostrato di essere un aiuto fondamentale nella ricerca di polipi precursori dei tumori colici – spiega il Dott. Massimo Cianci. – L’AI è il terzo occhio dell’endoscopista, aiutando a focalizzare aree della mucosa spesso difficili da individuare.”