Unimpresa accoglie con favore il chiarimento del Ministro Urso sulla Transizione 5.0

In un contesto di incertezze e complicazioni burocratiche, la recente presa di posizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha portato una ventata di chiarezza. Parlando alla Camera dei Deputati, il ministro ha risposto alle interrogazioni sull’arzigogolato processo di rendicontazione degli investimenti per la Transizione 5.0, una nuova misura strategica per l’innovazione e lo sviluppo industriale dell’Italia.

Isa Gatti, consigliere nazionale di Unimpresa e delegata al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ha espresso un forte apprezzamento per le parole del ministro. La dichiarazione di Urso arriva in un momento cruciale, seguendo una serie di incertezze generate dalle normative del recente decreto legge sui “Crediti di imposta”, che avevano creato ostacoli significativi per le imprese impegnate nella Transizione 5.0.

Il ministro ha inoltre introdotto l’idea di un albo dei certificatori, che potrebbe semplificare e rendere più trasparenti le procedure per le imprese che investono in questo ambito. Questa mossa è vista come un passo avanti significativo per facilitare l’accesso ai 6,4 miliardi di euro di investimenti, parte del programma Repower EU, destinati a supportare la misura Transizione 4.0.

Il dibattito sulla Transizione 5.0 non è solo una questione tecnica, ma tocca il cuore dello sviluppo industriale e della capacità innovativa del Paese. Le parole del Ministro Urso e l’interrogazione del On. Marattin hanno riaperto una discussione vitale per il futuro economico dell’Italia.

