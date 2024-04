“White Gloves” il nuovo disco dei Bad Blues Quartet

Pubblicità

Da venerdì 19 aprile 2024 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in formato fisico “WHITE GLOVES” (Overdub Recordings), il nuovo album dei BAD BLUES QUARTET.

“White Gloves” è il quarto disco dei BBQ, prodotto dal chitarrista e produttore americano Mike Zito, frutto di un lavoro sviluppatosi negli anni che hanno preceduto e seguito la pandemia. L’album rappresenta la ricerca musicale di un connubio tra i suoni tradizionali del blues provenienti dal Delta del Mississippi e un songwriting di ispirazione più moderna. Esplora varie forme e derivazioni della musica popolare americana, includendo stili come il blues acustico, il funk, il soul e lo shuffle del blues elettrico.

I brani raccontano storie di vita, relazioni, conflitti e riconciliazioni, descrivendo luoghi ora pieni di gioia ora desolati e scarni. Il suono è estremamente eterogeneo perché racchiude e raccoglie le quattro personalità dei membri della band, diverse tra loro ma che incontrandosi hanno trovato un linguaggio comune. “White Gloves” vede la presenza di vari ospiti di spicco del panorama blues, primo fra tutti lo stesso Mike Zito e altri come Cek Franceschetti, Davide Speranza e Alle B Goode.

Commenta la band a proposito del disco: «“White Gloves” racchiude un percorso durato diversi anni. È la fotografia di un momento cruciale per noi, di un’esperienza musicale e umana che non dimenticheremo mai. Il culmine di un processo creativo che altro non è che la fusione di diverse influenze e generi che hanno alla base la stessa matrice: il Blues».

TRACKLIST:

1 – No More Shuffle feat. Mike Zito e Davide Speranza

2 – Hot Tub

3 – You Never Ask For Beer

4 – It’s Been Too Long feat. Mike Zito

5 – Fearful and Blue

6 – Rubble

7 – Can’t See Nobody

8 – Alibies

9 – Wrong Meeting

10 – Stupid Girl

11 – Vanda’s Lullaby

12 – Mr Social

13 – An Ancient Song

Biografia

I Bad Blues Quartet sono una band di Cagliari attiva dal 2015, il loro blues è contaminato, mescola le sonorità del rock, del funk e della musica tradizionale americana per dare vita a un sound personale, caldo ed energico, che racconta storie quasi sempre autobiografiche, dai testi a volte intimi, spesso ironici e sfacciati.

Dopo aver pubblicato due album in studio e uno live, i BBQ pubblicano il loro quarto lavoro discografico, “White Gloves”, prodotto dal chitarrista e producer americano Mike Zito.

I singoli “It’s Been Too Long” (feat. Mike Zito) e “No More Shuffle” (feat. Mike Zito e Davide Speranza), hanno anticipato l’uscita di “White Gloves”, pubblicato da Overdub Recordings e distribuito da Virgin Music/Universal, disponibile sulle piattaforme digitali e in formato fisico dal 19 aprile 2024.

