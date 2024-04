Gravina in Puglia ospita il casting di Miss Italia durante la Fiera San Giorgio

Gravina in Puglia ospita il casting di Miss Italia durante la Fiera...

Il 20 aprile, nel contesto della storica 730esima edizione della Fiera San Giorgio, Gravina in Puglia si prepara ad accogliere una delle tappe del tour pugliese di Miss Italia. L’evento si svolgerà nella Sala Convegni dell’Area Fiera, a partire dalle 19:00, e vedrà la partecipazione di giovani aspiranti provenienti da tutta la regione.

Organizzato da Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, e patrocinato dal Comune di Gravina in Puglia, il casting è parte integrante del programma della Fiera San Giorgio. Questa manifestazione annuale è un punto di riferimento per i settori dell’agricoltura, dell’agroalimentare, della sostenibilità e del territorio.

Christian Binetti, rinomato presentatore, sarà il padrone di casa per la serata, introducendo le candidate che aspirano a diventare la prossima Miss Italia. Questo evento non solo celebra la bellezza e il talento locale, ma contribuisce anche a valorizzare il patrimonio culturale e commerciale della regione.

La Fiera San Giorgio e il casting di Miss Italia offrono una splendida occasione per esplorare le tradizioni e le novità della Puglia, con un occhio sempre attento alla promozione del territorio e alla sostenibilità. Partecipa a questo appuntamento speciale e condividi la tua esperienza: quali aspettative hai per l’evento? Qual è il tuo punto di vista sul ruolo di eventi come Miss Italia nel valorizzare la cultura locale?