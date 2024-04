Tragedia in condominio a Parete: disputa per un posto auto finisce in omicidio

Un uomo di 60 anni perde la vita per una lite condominiale, il vicino 74enne arrestato

Tragedia in condominio a Parete: disputa per un posto auto finisce in...

Un banale dissidio su una sosta auto ha scatenato una tragedia a Parete, nel Casertano, dove una lite condominiale è culminata con la morte di un uomo di 60 anni, ucciso a colpi di pistola dal proprio vicino di casa, un 74enne ora fermato dalle autorità. L’episodio si è svolto nel parcheggio interno del condominio, luogo dell’acceso diverbio.

I carabinieri della Compagnia di Aversa, rapidamente intervenuti, hanno arrestato l’anziano aggressore subito dopo l’accaduto. Nel corso delle indagini, è stata ritrovata e sequestrata l’arma del delitto, un calibro 9, utilizzata dal 74enne per sparare contro la vittima a seguito di una lunga discussione.

Questo tragico evento solleva nuovamente questioni urgenti su come la violenza possa tragicamente esplodere da situazioni quotidiane e banali, mettendo in luce la necessità di gestire i conflitti in modo costruttivo e pacifico.

