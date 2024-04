Il fondatore Umberto Bossi e la visione futura della Lega

Alla ricerca di un nuovo timoniere per il partito del Nord?

In occasione del quarantesimo anniversario della Lega, Umberto Bossi ha espresso la necessità di un rinnovamento alla guida del partito, sottolineando la divergenza tra le radici del movimento e l’attuale direzione. Durante un evento a Gemonio, Varese, Bossi ha ricordato i tempi in cui la Lega ha preso i suoi primi passi da Varese, annunciando che non parteciperà ai festeggiamenti ufficiali con il leader attuale, Matteo Salvini.

Bossi ha chiarito che il futuro della Lega necessita di un leader che riporti al centro le questioni dell’autonomia e del regionalismo del Nord, puntando su una figura nuova che possa incarnare questi ideali fondamentali. Tuttavia, non ha fornito indicazioni specifiche su possibili candidati, menzionando solo brevemente il nome di Giancarlo Giorgetti, pur con una certa reticenza, evidenziando le potenziali critiche che potrebbe subire.

In contrasto, il vicesegretario della Lega, Crippa, ha difeso l’operato di Salvini, attribuendo a lui il merito di un partito forte e consolidato a livello nazionale, con un sostegno popolare che raggiunge il 35%.

Matteo Salvini ha risposto alle critiche con rispetto e riconoscenza verso Bossi, notando come la sua salute e presenza siano il miglior regalo per le celebrazioni del partito, riconoscendo l’importanza del suo contributo storico alla Lega pur rimanendo aperto al dialogo e al confronto su futuri cambiamenti.

