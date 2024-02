Tragedia ad Agrigento: negozio diventa scena di un fatale confronto

Una lite sfociata in sparatoria nel quartiere commerciale di Villaggio Mosè lascia un uomo morto e una comunità in cerca di risposte.

In un tragico episodio avvenuto ieri ad Agrigento, nel cuore del quartiere commerciale di Villaggio Mosè, una disputa ha preso una svolta fatale, culminando in una sparatoria davanti a una concessionaria di auto. La lite, che ha visto coinvolti un negoziante locale e due uomini, è degenerata in una colluttazione prima che fossero esplosi colpi di arma da fuoco.

Uno degli uomini, un 38enne, è stato gravemente ferito all’addome e, nonostante il tempestivo trasporto in ospedale, è deceduto a causa delle ferite riportate. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima avrebbe partecipato all’aggressione al commerciante insieme a un complice, che è riuscito a fuggire dalla scena del crimine.

Le forze dell’ordine, inclusi la squadra mobile e gli esperti della scientifica, sono intervenuti prontamente per avviare le indagini e ricostruire la dinamica degli eventi che hanno portato a questo esito fatale. La comunità di Agrigento si trova ora a fare i conti con questo tragico evento, mentre si attendono ulteriori dettagli dalle autorità competenti.