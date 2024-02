Riaperto il Passo del Brennero dopo forti nevicate: traffico normalizzato

Pubblicità

Condividi

Dopo un’intensa nevicata che ha lasciato accumuli di neve fino a 60 centimetri, il Passo del Brennero, un cruciale valico alpino situato sull’autostrada A22, è stato riaperto, segnando la fine di lunghe code che si erano formate per 30 chilometri in Austria. La neve ha interessato l’intera regione del Trentino, con precipitazioni particolarmente abbondanti sopra i 1.200 metri di quota, registrando variazioni di accumulo da 25 a 60 centimetri sui diversi passi montani, con particolare riferimento al Passo San Pellegrino, dove è prevista la competizione di SuperG femminile della Coppa del Mondo nel corso del fine settimana.

Allo stesso tempo, la Strada Statale 641 del Passo Fedaia, in prossimità della Diga, è stata chiusa a causa del rischio valanghe. La Provincia, tramite il Servizio gestione strade, ha implementato misure precauzionali attivando punti di controllo per assicurare che i veicoli in transito siano adeguatamente equipaggiati con dotazioni invernali obbligatorie, a tutela della sicurezza di viaggiatori e residenti. Queste azioni rientrano in una strategia più ampia di gestione delle emergenze invernali, mirata a minimizzare i disagi e garantire la sicurezza stradale.

Pubblicità