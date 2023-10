Tragedia a Selinunte: il naufragio di un barcone carico di migranti causa almeno 5 vittime

Condividi

Selinunte, una pittoresca località costiera in provincia di Trapani, è stata teatro di una tragica vicenda che ha scosso l’opinione pubblica e sollevato preoccupazioni riguardo alla crisi migratoria in corso. Un barcone carico di migranti si è arenato sulla spiaggia di Marina di Selinunte, portando alla morte di almeno cinque persone.

L’incidente ha attirato l’attenzione delle autorità locali, della Guardia Costiera e delle forze dell’ordine, che hanno risposto prontamente per gestire l’emergenza e tentare di salvare vite umane.

Secondo quanto riportato dalla Guardia Costiera, i corpi senza vita di cinque migranti sono stati recuperati sulla spiaggia, trasportati dalla corrente dopo il naufragio del barcone.

Le autorità locali, insieme alla Guardia di Finanza, hanno fermato 18 migranti che erano riusciti a sbarcare prima del naufragio. I vigili del fuoco sono saliti a bordo del barcone spiaggiato per una verifica approfondita, ma non hanno trovato né altre persone in vita né altri cadaveri.

Questa tragedia mette in luce ancora una volta la difficile situazione dei migranti che intraprendono pericolosi viaggi attraverso il mare in cerca di una vita migliore. È un grido d’allarme che richiama l’attenzione sulla necessità di affrontare la crisi migratoria in modo umanitario e solidale, cercando soluzioni sostenibili per evitare tragedie come quella avvenuta a Selinunte.