Tragedia a Roma: incendio in casa costa la vita a un 70enne

Pubblicità

Condividi

Un tragico evento ha colpito il quartiere Prati di Roma, dove un incendio scoppiato in un appartamento ha portato alla morte di un uomo di 70 anni. La vittima, proprietario dell’abitazione situata al quarto piano di un edificio in via Caposile, è stata ritrovata senza vita, carbonizzata tra le fiamme.

I vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine e ai sanitari del 118, sono prontamente intervenuti sul luogo del disastro, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Al momento dell’incidente, pare che la vittima fosse sola in casa, circostanza che ha ulteriormente aggravato l’esito della tragedia.

Pubblicità

Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini per determinare le cause all’origine dell’incendio. L’appartamento, gravemente danneggiato dalle fiamme, è stato dichiarato inagibile. La comunità del quartiere Prati si stringe nel dolore per la perdita di un suo residente, in attesa di chiarire le circostanze che hanno condotto a questo fatale epilogo.