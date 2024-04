Innovazione al Meyer: nuovo sistema posturale per studi sulla deglutizione nei bambini

Pubblicità

A Firenze, l’Ospedale Pediatrico Meyer è al centro di una rivoluzione nella cura dei bambini con disordini della deglutizione. Grazie all’impegno della sua equipe multidisciplinare, viene introdotto un sistema posturale specifico, volto a migliorare l’efficacia della videofluoroscopia della deglutizione (VFSS) – un esame cruciale per i piccoli pazienti affetti da disfunzioni deglutitorie.

La VFSS, effettuata dalla SOC Diagnostica per immagini dell’AOU Meyer Irccs, rappresenta un’indagine fondamentale che permette di esplorare dettagliatamente le fasi della deglutizione. Questo esame si avvale dell’apporto essenziale di medici radiologi, tecnici, logopedisti e infermieri, mirando a definire le strategie alimentari più sicure per il benessere e la crescita del bambino.

Negli anni, il team di radiologia del Meyer ha perfezionato protocolli a bassa dose radiologica e prodotto materiali informativi per preparare i genitori all’esame. L’innovativo sistema posturale, introdotto a febbraio, emerge come risultato dell’impegno congiunto di specialisti in vari ambiti. Progettato tenendo conto dell’ergonomia, della radiotrasparenza e del comfort, il sistema garantisce la sicurezza durante l’esame, minimizzando l’esposizione alle radiazioni e assicurando la postura ottimale per il piccolo paziente.

Questo avanzamento tecnologico, realizzato anche con la collaborazione di fisioterapisti, sottolinea l’importanza del lavoro multidisciplinare nell’ottimizzazione delle cure pediatriche. Il Meyer continua a porsi come punto di riferimento nell’innovazione sanitaria, dimostrando come l’unione di competenze diverse possa tradursi in una maggiore qualità e personalizzazione dell’assistenza ai bambini.