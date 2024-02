Todde si aggiudica la presidenza della Sardegna in una vittoria al fotofinish

Pubblicità

In un’elezione che ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo, Alessandra Todde emerge vittoriosa nella corsa per la presidenza della Regione Sardegna, segnando un momento cruciale per il centrosinistra. Con il 45,3% dei voti, la candidata del Campo largo del centrosinistra, ha sconfitto di stretta misura Paolo Truzzu, il candidato del centrodestra, fermo al 45%. La competizione è stata caratterizzata da un serrato testa a testa, con l’esito finale pendente fino alla scrutinio delle ultime sezioni elettorali.

Le urne hanno rivelato una Sardegna profondamente divisa, con la decisione finale pendente dalle ultime sezioni scrutinate: 1.822 su 1.844. Nonostante la vittoria individuale di Todde, è il voto disgiunto a delineare l’esito delle elezioni, ponendo in evidenza una sconfitta per il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu. Sebbene il centrodestra abbia ottenuto un vantaggio come coalizione, superando il Campo largo, è stato il sostegno trasversale a garantire a Todde un margine decisivo per la vittoria.

Questo esito sottolinea l’importanza del voto disgiunto nella determinazione dei risultati elettorali, riflettendo una dinamica politica che va oltre la semplice divisione tra coalizioni. La Sardegna si conferma quindi un terreno di confronto significativo per le strategie politiche nazionali, dove ogni voto può inclinare la bilancia in maniera decisiva.