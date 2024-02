Draghi e la visione di Unimpresa: L’appello per grandi investimenti nell’UE

Pubblicità

Il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara, ha espresso forte sostegno alle recenti dichiarazioni dell’ex premier italiano Mario Draghi, sottolineando l’urgente necessità di grandi investimenti nell’Unione Europea. Secondo Ferrara, tali investimenti sono fondamentali per mantenere la competitività dell’Europa di fronte alla crescente pressione delle economie globali dominanti, quali Cina e India.

Ferrara ha messo in evidenza la complessità della sfida globale con cui l’Europa si confronta, evidenziando la necessità di un approccio unitario e robusto per non soccombere. Per raggiungere questo obiettivo, ha suggerito l’adozione di un debito pubblico unico e di titoli pubblici comuni all’interno dell’UE, strumenti ritenuti essenziali per accumulare le risorse finanziarie necessarie a sostenere investimenti di qualità e dimensione adeguati.

Riflettendo sulla situazione attuale, Ferrara ha rilevato che, nonostante l’introduzione dell’euro nel 1999 abbia segnato un passo significativo verso l’integrazione economica, con una moneta unica e una politica monetaria condivisa, vi è ancora un’eccessiva frammentazione in termini di politiche economiche e investimenti. Questa “logica dei campanili”, come la definisce, ha prevalso, anteponendo gli interessi locali agli obiettivi comuni europei, compromettendo la capacità dell’UE di costruire un futuro prospero e sostenibile per tutti i suoi membri.

La posizione di Unimpresa, quindi, richiama l’Unione Europea a un cambio di rotta verso maggiori ambizioni e unità nelle politiche economiche e di investimento, sottolineando l’importanza di superare le divisioni interne a favore di una visione comune che possa assicurare stabilità, crescita e competitività a lungo termine per il continente.