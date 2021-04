Terremoto oggi in Italia 3 aprile 2021: piccola scossa a Noci (Bari) e San Felice sul Panaro(Modena). Scossa M3.4 in Adriatico

Nel pomeriggio piccole scosse in Puglia a Noci (Bari) ed Emilia-Romagna a San Felice sul Panaro (Modena). Continua lo sciame sismico nell’ Adriatico.

Ultima ora / Terremoto oggi 3 aprile 2021 | Lista Ingv terremoti | tempo reale Italia

TERREMOTO OGGI IN ITALIA – Torna con la storica rubrica di Italia News per aggiornare i lettori con le ultime notizie sulle scosse di terremoto in Italia di oggi, sabato 3 aprile 2021. Come sempre daremo informazioni su epicentro, magnitudo, ipocentro (profondità) e orario dell’evento sismico oltre alle informazioni geografiche sulla zona colpita dal sisma e ulteriori altre informazioni. Le informazioni sono date dalla fonte prestigiosa dell’INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia).

Aggiornamenti in tempo reale:

17:13 – Scossa di terremoto M2.2 in Emilia Romagna a San Felice Sul Panaro (Modena)

Una leggera scossa di terremoto è stata registrata in Emilia Romagna nel tardo pomeriggio tredici minuti dopo le 17. La scossa registrata dai sismografi INGV è stata di appena 2.2 gradi della scala Richter, con epicentro alle coordinate 44.9, 11.18 e una profondità di 28 Km con epicentro nel comune di San Felice sul Panaro in provincia di Modena a meno di dieci chilometri da Mirandola, Poggio Rusco, Medolla e San Giovanni del Dosso, quest’ultimo in provincia di Mantova.

16:08 – Scossa 3.4 in Adriatico Centrale – Continua lo sciame sismico nel Mar Adriatico

Una serie di scosse di terremoto è stata registrata nella notte fra venerdì 2 e sabato 3 aprile 2021 con epicentro nel Mar Adriatico centrale. Nella giornata del 3 aprile 2021 si contano cinque scosse di magnitudo maggiore di 2 gradi richter la maggiore delle quali di magnitudo 3.4 è stata rilevata alle 16:08 ad una profondità di 10 km.

14:30 – Scossa di terremoto M2.4 in Puglia a Noci (Bari)

Una leggera scossa di terremoto è stata registrata in Puglia nel primo pomeriggio di oggi. Il movimento tellurico di magnitudo 2.4 gradi della scala Richter, è stata registrata dai sismografi INGV con epicentro alle coordinate 40.78, 17.11 corrispondenti alla zona del comune di Noci in provincia di Bari, a meno di dieci chilometri dal comune di Putignano. La profondità registrata (ipocentro) è stata di 10 km.

