Tastardi Tiles: nuovo sito web per la storica azienda di ceramiche e rivestimenti di qualità

Tastardi Tile, azienda di ceramiche e rivestimenti di qualità, rinnova la sua presenza in rete con il nuovo sito web www.tastarditiles.com.

Tastardi Tiles è un’azienda salernitana fondata nel 2012 da Luciano Jr. e Roberto Tastardi, nel solco da una ben avviata tradizione storica di famiglia. Luciano Jr e Roberto Tastardi sono, infatti, figli del noto ceramista Lamberto Tastardi, in arte “Luciano” fondatore di Creazioni Luciano, leader mondiale per la ceramica a rilievo e inventori dei numeri componibili.

Le famose serie di casette mediterranee, i numeri liberty e la tecnica del “cloisonné ceramico”, caratterizzato da un nitido disegno a rilievo che racchiude gli smalti vetrosi colorati, contraddistinguono una produzione che attinge a piene mani dalle leggende locali e dalla tradizione ceramica più antica.

Da questo mondo di arte e passione, nasce Tastardi Tiles, azienda produttrice di ceramiche di rivestimento di alta qualità, fondata dai figli di “Luciano”, che hanno unito la tradizione della manifattura locale a un modo nuovo, moderno, funzionale di concepire gli spazi. Il carattere unico di Tastardi Tiles è nella tecnica produttiva che non prevede alcun disegno in serigrafia o meccanico e che rende ogni piastrella un pezzo diverso, irripetibile, originale.

3 collezioni, Manolibera, Classiche, Contemporanee, e 14 diverse collezioni, che vanno dall’ispirazione classica a quella moderna, dal gusto vintage e quello urbano. Rivestimenti che possono ispirarsi alla Belle Epoque o ai modernissimi pixel ma che hanno in comune la tradizione della ceramica handmade, che rende ogni piastrella unica e irripetibile, e la funzionalità contemporanea, che rende i rivestimenti Tastardi Tiles versatili e resistenti all’usura e al tempo.

La visione innovativa di Luciano Jr. e Roberto Tastardi fonde, dunque, tradizione e futuro, avvalendosi di maestranze altamente specializzate e facendo dell’alta qualità, del made in Italy certificato e dell’irripetibilità delle ceramiche, il punto di forza aziendale.

Nel 2020 l’azienda fa un ulteriore passo verso il futuro, con una nuova immagine coordinata e un sito funzionale e moderno, in grado di mostrare al pubblico l’enorme potenzialità dei rivestimenti Tastardi Tiles e di far conoscere la qualità dei suoi prodotti.

Roberto Tastardi è il direttore creativo della Tastardi Tiles e ha fortemente voluto la presenza online della sua azienda, affidandosi per il rinnovo dell’immagine coordinata e del sito alla Eyedea Design di Luca d’Argento e alla Dopstart di Donato Paolino.

«Mio padre era un uomo curioso e un grande sperimentatore, è da lui che ho ereditato l’amore per la ceramica e per la continua ricerca di nuove soluzioni. Sono molto orgoglioso del lavoro fatto finora dalla Tastardi Tiles, abbiamo avuto in questi anni, non semplici per l’imprenditoria italiana, moltissime soddisfazioni» afferma Roberto Tastardi. «Ma non mi piace cullarmi sui risultati ottenuti, questa è un’altra cosa che ho imparato lavorando fianco a fianco con mio padre. Se raggiungo degli obiettivi, poi mi piace superarli. Ho intuito fin da subito l’enorme potenziale che rappresenta internet per noi creativi. Produrre rivestimenti come i nostri, non significa semplicemente ricoprire un ambiente di piastrelle, ma interpretarlo, dargli significato, rendergli giustizia, valorizzarlo. Quello che faccio quando un cliente ci sceglie, è seguirlo, assieme al mio team, per interpretarne i desideri e la personalità. Abbiamo avviato stabili collaborazioni con diversi studi di architettura proprio a questo scopo: per noi i rivestimenti sono una forma d’arte. Volevamo che la nostra immagine online trasmettesse questa passione per l’arte, quest’attenzione per i dettagli. Ecco perché siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto con EyeDea Design e Dopstart: hanno saputo, a loro volta, interpretare la nostra essenza e renderla palpabile. Un’immagine pulita, immediata, contemporanea ma con uno nostalgico sguardo verso il passato.»