Chi vincerà la Champions League durante la finale di Lisbona?

Due campionati su quattro sono stati già assegnati visto che in Premier League il Liverpool di Klopp e in Bundesliga il Bayern Monaco di Dieter Flick si sono già aggiudicati il titolo. In attesa di scoprire quale sarà la squadra che vincerà la Liga e quella che invece vincerà il campionato italiano di serie A, tracciamo una mappa su quanto ci attende per le competizioni europee come Champions ed Europa League. Dopo mesi a visionare il catalogo Netflix sui magazine arriva il calcio vero, quello giocato.

Come si svolgerà la Final Eight di Champions League a Lisbona

La cosiddetta Final Eight di Champions League, come già annunciato durante le scorse settimane si terrà a Lisbona. Sono state fatte delle modifiche sostanziali dato che sia i quarti di finale, sia le semifinali verranno disputate con una gara secca di novanta minuti, al posto dell’usuale doppio turno di andata e ritorno. Questo in un certo senso potrebbe rendere la fase finale di Champions League ancora più imprevedibile ed entusiasmante, dato che come abbiamo già potuto riscontrare durante le passate stagioni, l’esito di quarti e semifinali è piuttosto incerto e imprevedibile. Ci sono però da recuperare prima alcune gare degli ottavi di finale di ritorno. Ben quattro gare saranno disputate tra il prossimo 7 e 8 agosto: Barcellona-Napoli, Juventus-Lione, Manchester City- Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea.

Delle quattro quella con il risultato più prevedibile sulla carta è proprio quest’ultima, dato che la formazione tedesca ha battuto il club londinese con un rotondo 3-0. Le altre tre gare sono piuttosto equilibrate, soprattutto Barcellona-Napoli, terminata all’andata 1-1. E’ vero che alla formazione di Lionel Messi basterà anche uno zero a zero, per accedere ai quarti, forte del gol realizzato in trasferta, ma sarà una partita sicuramente interessante e da seguire. Lo stesso può dirsi per la Juventus di Cristiano Ronaldo, che pur dovendo recuperare una rete di svantaggio contro il Lione può contare sul fatto che il campionato francese si è concluso lo scorso inverno e che quindi la squadra transalpina ha molti meno stimoli e possibilità di restare in palla e provare a realizzare questa impresa sportiva. Una competizione che vale la pena di seguire anche per tutti gli appassionati di pronostici che possono accedere a 888sport blog per restare informati in ottica di quote e informazioni di ogni tipo inerenti a questa competizione internazionale che si disputerà durante il prossimo mese di agosto nella città di Lisbona.

Le squadre che hanno già conquistato i quarti di finale di Champions

Resta naturalmente da dire di Manchester City- Real Madrid. La formazione allenata da Pep Guardiola parte dal vantaggio ottenuto in trasferta con 2 reti messe a segno e una subita. Questo il quadro che riguarda gli ottavi di finale di ritorno, mentre per i quarti sono già qualificate le seguenti squadre: l’Atalanta di Gasperini, alla sua prima apparizione assoluta in Champions League, il RB Lipsia, l’Atletico Madrid di Diego Simeone e i campioni in carica di Francia del PSG. Non è facile però stabilire quali sono le squadre con maggiori possibilità di vittoria, di certo la statistica vuole che in semifinale dovrebbero arrivare squadre di maggior blasone ed esperienza come Real Madrid, Bayern Monaco, Barcellona, Juventus e lo stesso Atletico Madrid. Sono le cinque squadre che negli ultimi anni hanno vinto o sono arrivate almeno un paio di volte in finale. C’è però da considerare che negli ultimi due anni le sorprese in Champions League non sono certo mancate, specialmente lo scorso anno con le rivelazioni di Ajax, Tottenham e ovviamente del Liverpool campione d’Europa in carica, ma eliminato anzitempo durante questa edizione della competizione.