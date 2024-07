5 cose da sapere sull’automazione intralogistica

Pubblicità

Condividi

L’automazione intralogistica sta rivoluzionando il panorama industriale offrendo alle aziende la possibilità di trasformare radicalmente le proprie operazioni interne. Questa tecnologia non è più solo un’opzione per le aziende di grandi dimensioni, ma una necessità per le imprese di tutte le dimensioni per rimanere competitive in un mercato globalizzato e sempre più dinamico.

L’automazione intralogistica rappresenta, infatti, non solo un passo verso l’efficienza operativa, ma una strategia fondamentale per migliorare la competitività nel mercato attuale. Investire in queste tecnologie significa prepararsi per il futuro con una maggiore resilienza, agilità e capacità di risposta alle sfide emergenti.

Pubblicità

1. L’automazione si adatta alle esigenze della vostra azienda

Personalizzare l’automazione significa integrare tecnologie avanzate che si adattano perfettamente alle specifiche necessità del vostro settore. Sia per le piccole e medie imprese (PMI) che di grandi dimensioni, ciò può significare l’introduzione di sistemi di picking automatizzati o di gestione dell’inventario basati su RFID o barcode.

Per le aziende di tutte le dimensioni, l’automazione inizia con l’adozione di sistemi di gestione di magazzino (WMS) che coordinano le operazioni in modo più efficiente. Le aziende possono sfruttare l’automazione su una scala più ampia, con l’adozione di sistemi robotici avanzati per il movimento delle merci e la gestione automatizzata dell’assortimento.

2. I sistemi di automazione vi permetteranno di scalare le vostre operazioni

Con i sistemi automatizzati di gestione del magazzino, le aziende possono espandere o ridurre rapidamente le capacità operative in risposta alle esigenze del mercato. Ad esempio, quando un’azienda registra un aumento improvviso delle vendite o un picco stagionale, i sistemi automatizzati consentono di gestire facilmente un maggiore volume di ordini senza aumentare proporzionalmente la forza lavoro o rischiare incremento di errori e complessità.

3. Le soluzioni automatizzate migliorano il ROI nel medio e lungo termine

L’automazione non è solo un mezzo per migliorare l’efficienza operativa, ma anche un investimento strategico che offre un rapido ritorno sugli investimenti. Riducendo la necessità di grandi spazi, gli errori, migliorando la precisione delle operazioni e ottimizzando i tempi di ciclo, le aziende vedono un aumento tangibile della redditività complessiva. I clienti che investono in tecnologia AutoStore e soluzioni logistiche di Element Logic impiegano dai due ai tre anni per recuperare l’investimento, superando i tempi offerti dai sistemi di automazione tradizionali. AutoStore è il sistema di robot di stoccaggio e prelievo leader del settore che si integra con successo con altre soluzioni robotizzate e i software di Element Logic.

4. Più produttività ed ergonomia degli operatori con soluzioni efficienti

Le soluzioni di automazione non solo aumentano la produttività complessiva, ma migliorano anche l’ergonomia e il benessere degli operatori sul luogo di lavoro. Automatizzando i compiti ripetitivi e a basso valore aggiunto, gli operatori possono concentrarsi su attività più strategiche, migliorando così l’efficienza complessiva dell’azienda.

5. L’automazione renderà il vostro magazzino più sostenibile

La principale sfida nell’intralogistica è che il compito di facilitare il rapido movimento e trasporto di beni di consumo è spesso visto come un fattore che contribuisce all’esaurimento delle risorse, alle emissioni e alla produzione di rifiuti. Tuttavia, i sistemi di automazione sono progettati per ridurre gli sprechi e massimizzare l’efficienza delle risorse, migliorando la riciclabilità. Tecnologie di automazione più eco-compatibili, come AutoStore, possono minimizzare il consumo energetico complessivo grazie all’uso di componenti ad alta efficienza energetica, sistemi di controllo intelligenti e algoritmi di ottimizzazione che riducono gli sprechi di energia.