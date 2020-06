Bomboniere solidali: quali scegliere per le occasioni importanti

Le bomboniere solidali sono ormai quelle che vanno per la maggiore al giorno d’oggi e la cosa di certo non ci stupisce. Nelle occasioni speciali infatti non possiamo fare a meno di donare un piccolo pensiero ai nostri ospiti ma spesso spendiamo moltissimi soldi per dei porta-confetti che vengono accantonati in un cassetto. Le bomboniere solidali invece hanno un costo assolutamente onesto e permettono di fare del bene: il ricavato viene infatti devoluto in favore di coloro che ne hanno bisogno, per sostenere una causa. Si tratta quindi di fare beneficenza: un gesto profondo, che in ricorrenze come matrimoni, comunioni, battesimi e cresime acquista ancora più valore.

Il problema di molti però è che non sanno come orientarsi nella scelta delle bomboniere solidali: ormai infatti sono tantissime le associazioni che le producono e trovare quelle perfette non è sempre semplice. Oggi vi diamo alcuni consigli, ma tenete sempre presente che quando si tratta di fare beneficenza ognuno dovrebbe scegliere la causa che più gli sta a cuore.

Scegliere un’associazione seria e certificata

Per evitare spiacevoli inconvenienti, conviene sempre scegliere un’associazione seria e certificata come Save The Children per esempio. Nel loro sito a questo link https://regalisolidali.savethechildren.it/bomboniere/ potete trovare moltissime tipologie di bomboniere solidali e potete stare tranquilli perché questa è una delle associazioni più famose a livello internazionale. Non si rischiano dunque truffe o brutte sorprese: il ricavato viene utilizzato per fornire un aiuto concreto ai bambini che ne hanno davvero bisogno.

Una causa che ci sta a cuore

Sempre rimanendo entro le associazioni che siamo sicuri non abbiano secondi fini e che siano dunque certificate, per scegliere le bomboniere solidali perfette possiamo sempre pensare a quale sia la causa che ci sta più a cuore. Alcune persone sono più sensibili agli enti che si occupano di ricerca sulle malattie perché hanno perso un loro caro, altre preferiscono fare beneficenza in favore dei bambini meno fortunati, che rischiano di morire di denutrizione. Per trovare la propria causa, quella che si sente con maggior sensibilità, bisogna guardarsi dentro: si tratta quindi di un qualcosa di completamente soggettivo ed intimo.

Una causa in linea con la ricorrenza

Se siete indecisi su quale associazione scegliere per le vostre bomboniere solidali, potete anche cercarne una che sposi delle cause in linea con la ricorrenza che festeggiate. Per un battesimo per esempio, così come per una comunione, quelle di Save The Children sono perfette perché il ricavato della vendita viene devoluto per fornire un aiuto concreto ai bambini meno fortunati. Per il matrimonio la scelta è decisamente ampia perché potenzialmente qualsiasi causa può andare bene: l’importante, alla fine, è sempre il gesto che si compie e la volontà di fare del bene.

I sacchetti porta-confetti: i più apprezzati

Tra i vari modelli di bomboniere solidali, i sacchetti porta-confetti sono quelli più apprezzati dagli invitati perché sono carini da vedere e hanno un valore simbolico che rientra nella tradizione. Quasi tutte le associazioni propongono nel loro catalogo anche questa tipologia di bomboniera ed i prezzi sono assolutamente onesti, alla portata di qualsiasi budget.