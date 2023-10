STEFANIA ROSATI Emoziona Con Il Nuovo Singolo “VESTIMI DI TE”

Condividi

La talentuosa cantautrice romana Stefania Rosati è tornata, pronta a catturare i cuori degli ascoltatori con il suo secondo singolo, “Vestimi di te”. Il brano è ora disponibile su tutte le piattaforme digitali, offrendo un’esperienza musicale autentica e profonda.

Dopo il successo del singolo precedente, “Alle porte del mare”, Stefania Rosati ci stupisce ancora una volta con la sua nuova canzone, che si distingue per la sua intimità e sincerità. “Vestimi di te” è un’ode all’amore puro e trasparente, che non conosce maschere né veli. In questa canzone, Stefania Rosati dipinge un ritratto emozionante di una storia d’amore vissuta appieno, nella sua purezza e autenticità.

La cantautrice descrive il processo creativo dietro il brano dicendo: “Il brano è nato di getto, da quel trasporto che il racconto descrive in musica e parole. Con esso ho dato vita a tutte quelle immagini che vivevo, parafrasando la trasparenza di se stessi in amore, abbandonandosi nell’abitazione del cuore, condividendone l’essenza, anche nell’assenza che potrebbe esserci in un rapporto d’amore.”

La produzione esecutiva del singolo è stata curata direttamente da Stefania Rosati, mentre l’arrangiamento e il mixaggio portano la firma del rinomato Maestro Clemente Ferrari. Le chitarre sono state magistralmente suonate da Davide Aru, un musicista noto per le sue collaborazioni con artisti di grande calibro. Il mastering è stato affidato a Pietro Caramelli, un esperto nel suo campo con un ricco portfolio di lavori con artisti di fama.

Per accompagnare il singolo, Stefania Rosati ha preparato un videoclip che verrà presto pubblicato sul suo canale ufficiale, diretto da Daniele Tofani, un regista esperto che ha lavorato con artisti di spicco.

Non perdetevi “Vestimi di te” di Stefania Rosati, un brano che cattura l’essenza dell’amore in musica e parole. E seguite l’artista sui suoi canali social per restare sempre aggiornati sulle sue ultime creazioni e novità.

BIOGRAFIA

Stefania Rosati, cantautrice romana, porta avanti la sua passione per l’arte fin dall’infanzia. La musica e lo studio del pianoforte classico sono diventati una parte essenziale della sua vita. Il suo primo progetto discografico, “In Volo,” racchiude sette tracce e rappresenta un viaggio emotivo e verticale nell’animo umano.

Dopo quattro anni dall’ultimo lavoro, Stefania Rosati è tornata più forte che mai, pronta a emozionare il pubblico con la sua musica.

