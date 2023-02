Stasera in TV domenica 26 febbraio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Stasera in TV domenica 26 febbraio 2023. Programmi TV e film in...

Stasera in TV – copri su italia News la programmazione serale in TV di oggi domenica 26 febbraio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SERIE TV PRIMA TV – Resta con me – S1E3 con Francesco Arca, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli e Raffaella Rea.

All’UDIN Alessandro trova nuovi colleghi e una certa diffidenza iniziale. Lavora al loro fianco sull’omicidio di una ragazza, ma l’ossessione per la “banda della lancia termica”, persiste.

22.30 – SERIE TV PRIMA TV – Resta con me – S1E4 con Francesco Arca, Maria Pia Calzone, Arturo Muselli e Raffaella Rea.

Diego capisce che sta per essere mandato in una casa famiglia e così, scappa. La fuga unisce nuovamente Alessandro e Paola. Questo intento comune potrebbe smussare le tensioni fra i due.

23.35 – INFORMAZIONE – Tg1

23.40 – MAGAZINE – Speciale Tg1 – SPECIALE. – Settimanale del TG1 Direttrice Monica Maggioni

RAI 2 (2)

21.00 SERIE TV – N.C.I.S. Los Angeles S14E8 – Brucia la città

Alla Global Service scoppia un incendio doloso. La squadra capisce che il modus operandi è quello di Pèrez, un latitante ricercato dall’F.B.I., ma che l’incendio deve essere opera di qualche emulatore.

21.50 SERIE TV – Blue Bloods S13E5 – I giocattoli rotti

Dei dimostranti, sobillati da un avvocato, accusano Henry di aver creato un’Unità di Polizia Speciale disposta a superare i limiti pur di risolvere i casi. Frank si attiva subito per proteggere il padre.

22.40 INFORMAZIONE SPORTIVA – La Domenica Sportiva

La più antica trasmissione sportiva della televisione italiana per raccontare l’attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali.

RAI 3 (3)

20.00 – TALK SHOW Che tempo che fa – condotto da Fabio Fazio -Ospiti Gianni Morandi, Sangiovanni, Pierfrancesco Favino, Francesco Piccolo, Roberto Burioni, Claudio Bandi – leggi le anticipazioni e gli ospiti

23.30 – MAGAZINE Tg3 Mondo –

23.55 – INFORMAZIONE Meteo 3

RETE 4 (4)

21.25 – ATTUALITA’ Zona Bianca – programma di attualita’ e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi e realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4.

CANALE 5 (5)

21.11 – INTRATTENIMENTO Guinness – lo show dei record

Gerry Scotti torna alla guida dello show dove, primatisti provenienti da ogni parte del mondo, sono pronti a sfidarsi e sfidare i propri limiti per aggiudicarsi un nuovo guinness world record.

ITALIA 1 (6)

21:16 FILM Red 2 – [Azione 2013] – Action movie con cast “all star”, tra cui Bruce Willis e John Malkovich. La squadra degli agenti della CIA ormai in pensione dovra’ affrontare nuovi nemici. Regia di D. Parisot;

23:30 INFORMAZIONE SPORTIVA Pressing – Massimo Callegari e Monica Bertini conducono il programma con highlights, gol, immagini e commenti della giornata di calcio di Serie A.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Non è l’Arena – inchieste condotte da Massimo Giletti

TV 8 (8)

21.30 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – Val D’Aosta

22.45 SHOW Bruno Barbieri – 4 Hotel – Bologna e i suoi colli

NOVE (9)

20.35 REALITY GAME Little Big Italy – Francesco Panella è a Marrakech Medina

22.10 TEATRO Sento la terra girare – con Teresa Mannino

Teresa Mannino incentra il suo spettacolo sulla salvaguardia dell’ambiente e, con la sua inconfondibile ironia, racconta vizi e virtù degli italiani.

VENTI (20)

21.12 FILM Whiteout – Incubo bianco – [Azione 2009] – Per far luce sul primo assassinio mai commesso in Antartide, uno sceriffo federale ha solo 3 giorni, prima del lungo e buio inverno. Regia di D. Sena.

23.11 FILM Final Score – [Azione] – Action thriller ad alta tensione. Un gruppo di terroristi prende d’assalto uno stadio occupato da 35 mila persone. L’ex soldato Michael Knox dovra’ sventare l’attentato.

RAI 4 (21)

21.20 FILM Outback Film survival thriller del 2019 diretto da Mike Green con Lauren Lofberg, Taylor Wiese, Brendan Donoghue

Wade e Lisa sono una giovane coppia americana in vacanza in Australia con la speranza di dare nuova linfa alla loro storia d’amore in crisi. Durante una gita nell’outback, il loro gps smette di funzionare e i due abbandonano l’auto per proseguire a piedi. Si ritroveranno presto isolati e senza cibo, acqua o armi, circondati da serpenti, scorpioni e cani selvatici. Ogni loro decisione potrebbe marcare la differenza tra il rimanere in vita e la morte certa.

22.50 FILM I bambini di Cold Rock Film Giallo 2012 con Jessica Biel e Stephen McHattie

Julia Denning è un’infermiera che vive nella cittadina di Cold Rock, dove si nascondono segreti inquietanti.



IRIS (22)

21.16 FILM North Country – Storia di Josey – [Drammatico] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. I premi Oscar C. Theron e F. McDormand in un toccante film tratto da una storia vera. Una donna coraggiosa si ribella ad una vita segnata dalla violenza

23.33 FILM La vendetta di Luna – [Thriller] – Per il ciclo: CINEMA E’ DONNA. Scampata al massacro della sua famiglia, Luna scopre che in realta’ suo padre era una spia russa. Cerchera’ risposte e vendetta. Con Lisa Vicari

RAI 5 (23)

21.15 MUSICA Verdi Gala

Nell’ambito dell’iniziativa Viva Verdi promossa dal Ministero della Cultura il Teatro Comunale di Bologna propone dallo spazio Comunale Nouveau una serata dedicata ai capolavori di Giuseppe Verdi. Direttore Daniel Oren. Soprano Eleonora Buratto, Tenore Francesco Meli, Baritono Franco Vassallo.

22.51 FILM Franklyn Fantasy 2008 con Eva Green, Ryan Phillippe, Sam Riley

Un vigilante è sulle tracce del leader di una setta, Peter è alla ricerca di suo figlio, Milo ritrova un amore perduto, Emilia è una performer suicida. I loro destini si incontreranno.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Piedone d’Egitto – Poliziesco con Bud Spencer e Enzo Cannavale

23.05 FILM La notte di San Lorenzo – Nella notte di San Lorenzo del 1944 un gruppo di contadini lascia le campagne di San Miniato per sfuggire ai tedeschi. Due premi speciali a Cannes 1982, sei David e due Nastri d’Argento 1983. – di Paolo e Vittorio Taviani con Omero Antonutti, Claudio Bigagli, Margarita Lozano 1982 ITA

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW The Voice Senior

CIELO (26)

21.15 FILM Revenant – Redivivo – Drammatico 2015 con Leonardo Di Caprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulter

Ferito da un orso e tradito dai compagni, un cacciatore di pelli affronta una dura lotta per la sopravvivenza nel gelo di una terra inesplorata.

23.55 FILM Caligola e Messalina – Biografico 1981 con Vladimir Brajovic, Betty Roland, Françoise Blanchard

Mentre l’imperatore Caligola si dedica a scandalose feste orgiastiche, Agrippina elabora un piano per destituirlo con l’aiuto della conturbante Messalina.

TWENTY SEVEN (27)

21.11 FILM Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco – [Azione 2001] – Primo film della trilogia di Steven Soderbergh con George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts e Matt Damon alle prese con una faraonica rapina. Regia di S. Soderbergh.

23.18 FILM Il grande Lebowski – [Thriller 1998] – Jeffrey Lebowski e’ un pacifista, giocatore di bowling, che per un caso di omonimia, si trova coinvolto in un complotto. Cult movie con Jeff Bridges. Regia di J. Coen

LA7D (29)

21.20 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep9 Il pozzo dei desideri – con Jennifer Love Hewitt e David Conrad

Il legame tra Melinda e Sam inizia a farsi sempre più stretto, e lei spera che prima o poi il ragazzo ricordi qualcosa della sua vita precedente.

22.20 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep10 -La sindrome di Stoccolma – con Jennifer Love Hewitt e David Conrad

Mentre Melinda e Delia sono al mercato, incontrano lo spirito di una donna che non si rende conto di essere morta, e sembra molto confusa.

23.10 SERIE TV Ghost Whisperer St4 Ep11 – Senso di colpa – con Jennifer Love Hewitt e David Conrad

Melinda si occupa di un fantasma che occupa una casa venduta da Delia, morto durante un incidente in giardino: il ragazzo si agrappava al sedile mentre il padre falciava il prato.

LA5 (30)

21:10 FILM Wedding Every Weekend – [Romance 2020] – Brooke e Nate si conoscono ad un banchetto nuziale, e poi si ritrovano casualmente invitati ad altri tre matrimoni. Le prossime nozze saranno proprio le loro? Regia di K. Fair

22:50 FILM Le mie nozze country – [Romance 2018] – Greyston Holt (Emerson nella serie “Alcatraz”) e’ Zane, un giovane cantante country che per impegni di lavoro e’ costretto a rimandare le nozze. Regia di J. G. Dyck

REAL TIME (31)

20:20 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Litigi e speranze

Jibri discute con David. Le speranze di Thais riguardo il suo futuro si infrangono, mentre Ari scopre qualcosa su Bini. Kobe si scaglia contro Emily.

22:10 LIFESTYLE 90 giorni per innamorarsi – Organizzare un matrimonio

Shaeeda tenta di legare con i figli di Bilal. Miona si intromette tra Jibri e David e la visione del matrimonio di Guillermo è differente da quella di Kara.

23:55 LIFESTYLE La clinica della pelle – Ep.5

Mariah, 20 anni, va dalla dottoressa Emma per la sua acne. Jonathan ha circa 40 bozzi di grasso sulla pelle e la giovane mamma Holly è preoccupata di avere due capezzoli in più.

CINE34 (34)

21:06 FILM Il Paradiso all’improvviso [Commedia] – Lorenzo, felicemente single, e’ invidiato dai suoi amici Taddeo e Giandomenico per la sua liberta’. Ma non durera’ a lungo. Con L. Pieraccioni e R. Papaleo. Regia di L. Pieraccioni

22:57 FILM Dove vai in vacanza? [Brillante] – Tre episodi, con tre diverse regie, raccontano le vacanze da diversi punti di vista e con esiti inattesi. Con Ugo Tognazzi, Stefania Sandrelli e Ricky Tognazzi. Regia di L. Salce

Byoblu (262)

21:00 ATTUALITA’ Mondocane, storie dal pianeta – Mondocane, storie dal pianeta – Chi vince, chi perde, chi censura – Fulvio Grimaldi – Chi ci ha fatto i miliardi, chi è rimasto in mutande e anche senza. Tutto previsto e programmato dai signori dei vaccini, delle armi, dell’energia. Il nuovo Ordine Mondiale come si esercita sui popoli. E per chi reagisce, l’arma fine del mondo: il silenzio.

22:00 ATTUALITA’ Orsobruno XL – Francesco Borgonovo – Francesco Borgonovo conduce “Orso bruno XL”, striscia di informazione e commento all’attualità, con uno sguardo non allineato sui temi più scottanti e sulle grandi sfide culturali e politiche.

23:10 ATTUALITA’ Sottotraccia – Occidente versus Oriente – Ad un anno esatto dall’inizio dell’operazione militare russa in Ucraina Sottotraccia dedica il proprio approfondimento alla guerra. Dopo un settimana in cui si sono alternate la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco, il viaggio di Joe Biden e poi di Giorgia Meloni a Kiev, il solenne discorso di Vladimir Putin di fronte al Parlamento russo e la visita a Mosca dell’alto diplomatico cinese Wang Yi, che ha ulteriormente saldato le relazioni diplomatiche tra il Dragone e la Federazione Russa. Nella prima parte della trasmissione da Mosca intervengono Lanfranco Cirillo, definito dalla stampa internazionale “L’architetto di Putin” e il saggista David Colantoni. Entrambi in collegamento da Mosca. Nella secondo parte a discutere del conflitto in Ucraina sono l’ex deputato di Alternativa e membro della Commissione esteri Pino Cabras insieme alla giornalista Germana Leoni.