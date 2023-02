Gaming online: quali sono i giochi preferiti? Una panoramica completa

Pubblicità

Oggi non si può negare l’importanza del ruolo del gaming. Non si tratta di un semplice passatempo, ma di un’attività che può anche diventare un lavoro. Basti pensare ai gamer che fanno le dirette su Twitch, su YouTube e su Facebook, guadagnando grazie alle pubblicità o alle sponsorizzazioni dirette. I generi sono così tanti che c’è da perderci la testa, ma ci sono alcune categorie in particolare che meritano un doveroso approfondimento. Quali sono, quindi, i giochi online preferiti dagli italiani?

Giochi FPS (First Person Shooter)

I giochi FPS sono fra i più popolari tra i giocatori, con titoli come Call of Duty e Battlefield in testa. Questi videogames piacciono per via del loro ritmo incalzante, e per il fatto che richiedono una mente tattica e riflessi sempre pronti e scattanti. Spesso si parla di videogiochi dotati di una grande varietà di modalità, da cattura la bandiera fino ad arrivare al tutti contro tutti, passando per le sfide team VS team (deathmatch a squadre) e il noto battle royale.

Gambling online

Il gambling online è diventato di tendenza soprattutto durante il lockdown del 2020, segnando un trend crescente di giocatori che hanno deciso di dedicarsi al gioco sulle piattaforme specializzate. Dalle roulette al poker, i giochi d’azzardo offrono una modalità di intrattenimento unica per chi desidera cimentarsi con i classici del gambling. In questa lista figurano anche le slot machine online , alcune delle quali consentono anche di sfruttare i giri gratis, per divertirsi senza spendere un soldo.

Giochi di ruolo (RPG)

I giochi di ruolo vengono da tempo considerati come una delle esperienze di gaming online più coinvolgenti. I giocatori possono creare i propri personaggi (avatar) e dedicarsi all’avventura nuda e cruda, visitando i dungeon, risolvendo le quest proposte dal gioco, combattendo in PvP contro altri giocatori e collezionando oggetti e armi speciali. Alcuni titoli RPG fra i più famosi includono perle che oggi vengono considerate come un must, come World of Warcraft e Final Fantasy XIV, insieme all’intera saga di Elder Scrolls.

Giochi tattici e di strategia

I giochi tattici e strategici vengono preferiti dalla nicchia dei giocatori che amano ragionare sulle mosse da intraprendere. In questi casi bisogna infatti programmare con attenzione ogni singolo elemento, controllando ad esempio interi eserciti o flotte, su mappe di enormi dimensioni. In altri termini, qui l’avversario lo si supera tramite un’attenta pianificazione delle proprie azioni. Titoli “vintage” come Age of Empires ancora oggi attirano moltissimi gamer, grazie alle loro meccaniche di gioco senza tempo, che non sembrano mai passare di moda.

Conclusioni

Il gioco online è un hobby che in Italia può contare su milioni di giocatori attivi, e che – come detto – sa come andare incontro ad ogni esigenza o desiderio. Ci sono così tanti generi che è davvero difficile non trovarne uno adatto alle proprie esigenze, dal gambling agli FPS, passando per i giochi di ruolo, gli action games e i videogiochi di avventura. E poi parliamo di un mondo che, ogni anno, presenta tantissime nuove uscite.