Sigmoon Froid: esce il video di “Cruciverba”

Esce il videoclip di “Cruciverba” dei Sigmoon Froid, brano già disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale.

“Cruciverba” è un brano caratterizzato da un ritmo incalzante, chitarre graffianti e cori chiassosi, pochi accordi e molta energia. Il testo suona piuttosto duro e corrosivo ma, a un ascolto più attento, non fa altro che riprodurre il flusso di coscienza di un appassionato enigmista che non riesce a completare il suo cruciverba e va in tilt. Definizioni, righe e colonne si alternano a cori e improperi, creando un’atmosfera surreale.

Spiega la band a proposito del brano: «“Cruciverba” è uno dei primi brani dei Sigmoon Froid e non è mai mancato nella scaletta dei nostri concerti, risultando sempre la più coinvolgente per il pubblico. La canzone mette a nudo le nostre radici punk vecchia scuola».

Il videoclip di “Cruciverba” realizzato dai giovanissimi filmaker Andrea e Marco Antonica descrive la difficoltà dell’autore nel completare il gioco enigmistico come riflesso dell’impasse in generale, una metafora delle incertezze che ci paralizzano nella vita. Le inquadrature, inizialmente molto composte, si fanno via via più rapide e confuse, evocando il crescente stato di follia dell’atmosfera nel brano.

La quiete campestre del set si contrappone alla concitazione della musica e la luce naturale fa percepire istintivamente il passaggio del tempo, ma il montaggio inverte l’ordine degli eventi, generando un forte senso di straniamento.

Guarda qui il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=u1WyNKO4Qpc

Biografia

I Sigmoon Froid nascono nel 2022 da un gruppo di amici che tra la fine degli anni novanta e il primo decennio degli anni duemila hanno dato vita a progetti indipendenti noise (Taxidrivers) e art rock (Zweisamkeit). Oggi propongono un repertorio totalmente nuovo, costituito esclusivamente da brani originali, molti dei quali in italiano, orientati verso un rock chitarristico dagli accenti punk, noise e post rock. Si sono già esibiti nel territorio in contesti diversi, da festival a locali e circoli culturali aperti alle nuove proposte e hanno aperto il concerto dei Creedence Clearwater Revived a Cutrofiano lo scorso agosto, presentando costantemente la loro produzione live e in studio sulle consuete piattaforme di condivisione musicale.

Instagram | Facebook | Spotify | SoundCloud