SIGLATA LA PARTNERSHIP COMMERCIALE TRA VOLOTEA ED EUROWINGS

È stato siglato ufficialmente l’accordo commerciale tra Volotea, la compagnia aerea low-cost spagnola delle piccole e medie città europee, ed Eurowings, il vettore value per l’Europa del Gruppo Lufthansa.

Successivamente alla lettera di intenti siglata lo scorso marzo, è stato ufficialmente firmato il relativo accordo commerciale, che prevede l’acquisto di biglietti per voli verso 104 rotte operate da Eurowings e 46 effettuate da Volotea, per un totale di 150 rotte europee. Poiché i network delle due compagnie non si sovrappongono, l’accordo porterà a una forte crescita nell’offerta voli sia sul sito di Volotea che sul sito del più grande vettore turistico tedesco.

Tra i voli sono presenti 8 nuove rotte operate da Volotea che, a partire da fine maggio o metà ottobre, collegheranno aeroporti tedeschi come Berlino, Düsseldorf, Amburgo e Stoccarda direttamente con città francesi e italiane. Così, grazie a Volotea, saranno raggiungibili senza scalo dalla Germania anche Bordeaux, Lione, Nantes, Firenze e Verona.

Carlos Muñoz, Presidente e Fondatore di Volotea, ha affermato: “Siamo entusiasti di ufficializzare la nostra partnership con Eurowings e di espandere la nostra presenza sul mercato tedesco. Questo è un passo importante nei nostri piani di crescita in Europa. L’accordo rappresenta un’autentica opportunità per Volotea di offrire a un numero ancora maggiore di clienti voli non-stop a prezzi accessibili, per esplorare nuove destinazioni attraverso il nostro ampio network”.

Jens Bischof, CEO di Eurowings ha dichiarato: “La partnership con Volotea è un’altra pietra miliare nel concetto di rafforzamento dell’“Euro” presente nel marchio Eurowings. A partire da ora, i nostri clienti potranno beneficiare di una gamma molto più ampia di voli low-cost e a prezzi convenienti diretti in Europa. Inoltre, stiamo rafforzando in modo significativo le opportunità di vendita, in particolare nell’Europa meridionale”.

I voli potranno essere prenotati a partire da oggi sul sito web di Volotea www.volotea.com e sulla homepage di Eurowings www.eurowings.com.