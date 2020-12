5 dicembre 2020 – “Bisogna risolvere le criticità del Trasporto Pubblico Regionale prima che, per gli Istituti Superiori di Secondo Grado, venga riattivata la didattica in presenza. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo DPCM è noto come, dalla data del 7 gennaio 2021, le scuole superiori dovranno riprendere le lezioni in presenza con una percentuale di flusso studentesco pari al 75%. Ecco perché adesso, per non ricadere negli stessi pasticci di settembre, è necessario preparare ed adeguare la rete del trasporto pubblico regionale, principale veicolo di diffusione del contagio tra gli studenti.

“Dal nuovo assessore ai Trasporti, Anita Maurodinoia, appena insediatasi, ci aspettiamo un vero e proprio Piano per il Trasporto Pubblico Scolastico, potenziato per evitare una nuova ondata virale, oltre ad una ennesima chiusura delle scuole. Serve programmare adesso, prima delle festività natalizie, per sfruttare al meglio il mese di tempo concesso dall’ultimo decreto del Presidente del Consiglio.

“È necessario partire, per questo, dall’ascolto degli Istituti scolastici presenti sul territorio regionale e delle loro esigenze: sulla base di questo, poi, sarà opportuno avviare un coordinamento interistituzionale per garantire l’applicazione di tutte le norme anti-contagio per i mezzi di trasporto che, da gennaio, torneranno a essere utilizzati da migliaia di studenti pendolari della regione.

“È bene che l’assessore Maurodinoia, insieme al presidente Michele Emiliano e agli assessori Pierluigi Lopalco e Sebastiano Leo si muovano senza indugi, senza attendere un eventuale protocollo nazionale che rischierebbe solo di parificare situazioni territoriali diverse tra loro.

“Il fattore tempo, questa volta, non pu? essere ignorato”.