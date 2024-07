Autonomia differenziata: depositati quesiti referendum

By

Autonomia e disuguaglianze in Italia: la battaglia del Pd

Alla Corte di Cassazione sono stati depositati i quesiti referendari contro la riforma dell’autonomia. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha espresso una chiara opposizione, dichiarando: “Chi nasce in Calabria avrà meno opportunità di chi nasce in Lombardia e questo per noi è inaccettabile”.

Il M5S e la lotta contro lo ‘SpaccaItalia’

Anche il Movimento 5 Stelle, con il suo leader Giuseppe Conte, si unisce alla battaglia contro la riforma. Conte ha affermato: “Fermeremo lo ‘SpaccaItalia’ tutti insieme, per evitare la condanna a morte della Sanità, dell’Istruzione e delle Infrastrutture. Non ci fermeranno con calci e pugni. Sventoleremo il tricolore dell’Italia e dell’unità”.

Uniti per l’unità: Pd e M5S contro la riforma

Le due forze politiche sono determinate a contrastare una riforma che, secondo loro, porterà a un’Italia divisa in venti democrazie diverse, creando enormi disparità tra le regioni. Con l’unità come bandiera, Pd e M5S sono pronti a dare battaglia per preservare l’integrità del paese.