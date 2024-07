Il Senato respinge l'emendamento del senatore Borghi per eliminare l'obbligo di 8 vaccini su 12 per i minori.

No all’emendamento per la cancellazione di 8 vaccini su 12

Il Senato respinge la proposta del senatore Borghi

L’emendamento al decreto legge sulle liste d’attesa, presentato dal senatore della Lega Claudio Borghi, non sarà esaminato dalla Commissione Affari Sociali del Senato. La proposta chiedeva di eliminare l’obbligo vaccinale per i minori fino a 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati.

L’inammissibilità dell’emendamento

Secondo fonti parlamentari, l’emendamento verrà dichiarato inammissibile per estraneità di materia. La decisione sarà formalizzata durante la riunione della Commissione Affari Sociali del Senato prevista per martedì prossimo.

La proposta di Borghi: “Ripresenterò il mio emendamento”

Il senatore Borghi ha dichiarato che non intende arrendersi e che ripresenterà la sua proposta. L’emendamento prevedeva l’abolizione dell’obbligo per 8 dei 12 vaccini attualmente richiesti per i minori.

