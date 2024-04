Salernitana e Sassuolo si dividono la posta: spettacolo all’Arechi

Rimonta granata in una partita dal finale al cardiopalma

In una serata da montagne russe emotive, Salernitana e Sassuolo hanno concluso con un pareggio 2-2 il loro incontro al Stadio Arechi, un risultato che lascia l’amaro in bocca ai neroverdi e regala un punto d’orgoglio ai granata. La partita, valida per la Serie A, ha visto fasi alterne, con il Sassuolo padrone del primo tempo e la Salernitana capace di una rimonta eroica nella ripresa.

Nonostante un primo tempo di netta dominanza ospite, il gol di Pinamonti viene annullato dal Var per un fuorigioco di Defrel. Tuttavia, Laurienté porta in vantaggio il Sassuolo con una conclusione impeccabile, e poco prima dell’intervallo Bajrami raddoppia, sfruttando una disattenzione difensiva dei padroni di casa.

La ripresa si apre con la Salernitana trasformata: Candreva realizza su rigore, accorciando le distanze. Il portiere Costil diventa protagonista con un salvataggio decisivo su Laurienté, mantenendo in vita le speranze dei suoi. Il pareggio arriva allo scadere con Maggiore, che fissa il risultato sul 2-2, regalando un punto prezioso alla Salernitana ma lasciando il Sassuolo a riflettere su un’occasione mancata in chiave salvezza.