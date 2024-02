Blinken Opposto alla Rioccupazione di Gaza da Parte di Israele

Pubblicità

Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha espresso la chiara posizione degli Stati Uniti in merito al futuro della Striscia di Gaza, durante la sua visita in Argentina. Blinken ha dichiarato di aver preso visione di alcuni report riguardanti i piani israeliani post-Gaza, pur non avendo avuto accesso diretto al piano stesso. Tuttavia, ha sottolineato che esistono dei principi fondamentali che gli Stati Uniti intendono far rispettare, tra i quali la ferma opposizione a qualsiasi tentativo di rioccupazione israeliana della Striscia di Gaza.

“Non vogliamo vedere una rioccupazione israeliana a Gaza”, ha affermato Blinken, evidenziando l’impegno degli Stati Uniti nel cercare una soluzione al conflitto che non solo prevenga episodi simili a quelli accaduti il 7 ottobre, ma che tenga anche in considerazione le sofferenze del popolo palestinese. Queste dichiarazioni riaffermano la posizione dell’amministrazione USA di lavorare per una risoluzione del conflitto che sia equa e durevole, garantendo la sicurezza e il rispetto dei diritti di tutte le parti coinvolte.

