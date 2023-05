Programmi TV stasera venerdì 26 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 26 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21:25 SHOW Tutti i sogni ancora in volo – Puntata del 26/05/2023

Massimo Ranieri celebra la bellezza del nostro Paese e del nostro popolo con un grande show, accompagnato dall’orchestra e dal corpo di ballo. Accoglierà ospiti e personaggi noti, per regalare al pubblico uno spettacolo unico e indimenticabile

RAI 2 (2)

21:20 SERIE TV – The Good Doctor S6E13 – 39 differenze

Shaun si rende conto che lui e Lea hanno opinioni diverse su come crescere il loro futuro bambino e si chiede se l’amore sarà sufficiente a risanare gli eventuali litigi.

22:10 SERIE TV – The Good Doctor S6E14 – Un cuore di pietra

Lea si lamenta con Shaun riguardo a Glassman, poiché la convivenza tra i tre sta diventando sempre più difficile. Shaun deve trovare presto una soluzione.

22:40 MAGAZINE – ATuttoCalcio

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord.

RAI 3 (3)

21:20 – FILM Il traditore (2019) – Biografico 2019

Regia: Marco Bellocchio

Cast: Pierfrancesco Favino, Luigi Lo Cascio, Fausto Russo Alesi

Nella Sicilia dei primi anni ’80 è in corso una guerra tra le cosche mafiose per il controllo sul traffico della droga. I l boss Tommaso Buscetta fugge in Brasile per nascondersi e, da lontano, assiste impotente all’omicidio dei suoi due figli e del fratello a Palermo. Dopo l’arresto da parte delle autorità brasiliane, il criminale viene estradato in Italia. Tornato in patria, Buscetta prende una decisione epocale, che permetterà di fare luce sulla struttura interna di cosa nostra, sulle sue regole e sul suo funzionamento: incontrare il magistrato Giovanni Falcone e collaborare con la giustizia.

RETE 4 (4)

21:25 – ATTUALITA’ Quarto Grado – RUBRICA DI ATTUALITA’

Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21:46 – FILM Ricomincio da me – Commedia 2018

Regia: Peter Segal

Cast: Jennifer Lopez, Vanessa Hudgens, Leah Remini

[Commedia] – Maya, dopo aver perso una promozione sul lavoro a favore di un laureato, si prendera’ la meritata rivincita e fara’ pace col suo passato. Con Jennifer Lopez. Regia di P. Segal

23:59 – SERIE TV Station 19 – S4 Ep11 Succede di nuovo

Quando scoppia un incendio in una pista di pattinaggio, Maya, Jack, Vic, Travis e Sullivan devono immediatamente intervenire. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO.

ITALIA 1 (6)

21:21 FILM The Transporter Legacy – Azione 2015

Regia: Camille Delamarre

Cast: Ed Skrein, Gabriella Wright, Tatiana Pajkovic, Radivoje Bukvic, Loan Chabanol, Ray Stevenson

[Azione] – Quarto capitolo della saga ideata da Luc Besson. Frank Martin, autista al soldo della mala, viene coinvolto nella pericolosa vendetta di una ragazza. Regia di C. Delamarre; FRA 2015

23:18 FILM No Escape – Colpo di stato – Azione 2015

Regia: John Erick Dowdle

Cast: Pierce Brosnan, Owen Wilson, Lake Bell, Sterling Jerins, Spencer Garrett, Claire Geare, Sahajak Boonthanakit

[Azione] – Jack e’ un ingegnere che si trasferisce per lavoro, insieme alla famiglia, nel Sud Est asiatico. Si ritrovera’ nel mezzo di un sanguinoso colpo di stato. Con O. Wilson.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21:30 SHOW PRIMA TV Alessandro Borghese – Celebrity Chef

Due vip, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si calano nell`inedito ruolo di Chef, e si sfidano ai fornelli per conquistare il titolo. Durante la gara dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate. A supportare le due Chef Star un padrone di casa d’eccezione: Alessandro Borghese.

SHOW Alessandro Borghese – Celebrity Chef

NOVE (9)

21:25 SHOW I Migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza

22:05 ATTUALITA’ La confessione – Peter Gomez racconta il lato oscuro del successo intervistando i protagonisti della cronaca, dello sport e del costume del nostro paese.

23:45 ATTUALITA’ La confessione – Peter Gomez racconta il lato oscuro del successo intervistando i protagonisti della cronaca, dello sport e del costume del nostro paese.

VENTI (20)

21:12 FILM Pearl Harbor Guerra 2001

Regia: Michael Bay

Cast: Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, Alec Baldwin, Cuba Gooding jr., Tom Sizemore, Jon Voight, Dan Aykroyd, Andrew Bryniarski, Cary-Hiroyuki Tagawa, Scott Wilson, Colm Feore, Jaime King, William Lee Scott, Peter Firth, Mako

[Guerra] – Amore e guerra. Sullo sfondo del secondo conflitto mondiale, due amici si trovano a combattere anche per la stessa donna. Con Ben Affleck e Josh Hartnett Regia di M. Bay; USA 2001

RAI 4 (21)

21:21 FILM Trappola sulle montagne rocciose – Azione 1995

Regia: Geoff Murphy

Cast: Steven Seagal, Eric Bogosian, Everett McGill, Katherine Heigl

Casey Ryback è in viaggio sul treno Gran Continental tra Denver a Los Angeles con sua nipote Sarah, quando il convoglio viene assaltato da terroristi che controllano un satellite in grado di provocare terremoti artificiali. L’eroico cuoco-soldato di “Trappola in alto mare” dovrà tornare in azione per salvare Washington dalla distruzione.

23:05 FILM The Gangster, The Cop, The Devil – Azione 2019

Regia: Lee Won-Tae

Cast: Ma Dong-seok, Kim Moo-Yul, Kim Sung-Kyu

Un feroce serial killer che sceglie le sue vittime casualmente incappa una sera nel gangster Jang Dong-soo, che riesce a sopravvivere all’agguato. Per rintracciare l’assassino, il boss e il suo nemico giurato, il poliziotto Jung Tae-suk, stringeranno un patto segreto.

IRIS (22)

21:13 FILM Seven – Thriller 1995

Regia: David Fincher

Cast: Brad Pitt, Richard Roundtree, Andrew Kevin Walker, Daniel Zacapa, Bob Mack, Ter Combrie, John Cassini, R. Lee Ermey, John C. McGinley, Morgan Freeman, Kevin Spacey, Gwyneth Paltrow

[Thriller] – Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Pluripremiata pellicola di D. Fincher. Due detective, Brad Pitt e Morgan Freeman, indagano su un serial killer che si ispira ai sette peccati capitali. …

23:39 FILM La pelle che abito – Drammatico 2011

Regia: Pedro Almodóvar

Cast:Antonio Banderas, Elena Anaya, Jan Cornet, Marisa Paredes, Eduard Fernández, Fernando Cayo, Bárbara Lennie, Blanca Suárez

[Drammatico] – Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Pedro Almodovar torna a dirigere Antonio Banderas. Un chirurgo plastico avvia una serie di esperimenti finalizzati a creare una pelle umana artificiale

RAI 5 (23)

21:16 MUSICA Le star del pianoforte: Maria Joao Pires – L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da Roberto Abbado, con Maria Joao Pires al pianoforte, esegue: Rendering di Franz Schubert – Luciano Berio; Concerto n2 per pianoforte e orchestra in si bem magg op19 di Beethoven; Sinfonia n5 in re min op107 di Mendelssohn-Bartholdy. Regia tv Rossella De Bonis.

22:59 MUSICA Migrazioni St2 Ep 4

La 3a puntata di Migrazioni è condotta dal compositore Fabio Nieder che accompagna gli spettatori in un viaggio sonoro inaudito, partendo da alcuni brevi Pezzi lirici di Edgar Grieg strumentati in una nuova veste musicale. Al pianoforte Alessandro Taverna, l’orchestra di Padova e del Veneto è diretta da Marco Angius. – 2023 ITA

23:55 MAGAZINE Save the Date 2022-2023 Puntata 31

Gli appuntamenti più importanti della scena culturale italiana

RAI MOVIE (24)

21:10 FILM Wonder – Drammatico 2017

Regia: Stephen Chbosky

Cast: Jacob Tremblay, Julia Roberts, Owen Wilson

Auggie Pullman ha dieci anni, vuole diventare un astronauta e andare nello Spazio perché è convinto che lassù nessuno potrà obiettare sul suo aspetto; infatti a causa di una rara sindrome ha un aspetto molto “diverso”. La sua famiglia è amorevole e lo coccola, ma per lui arriva il momento di frequentare la scuola media: niente sarà semplice. Disponibile anche in lingua originale.

23:05 FILM Sex and the City – The Movie – Commedia 2008

Regia: Michael Patrick King

Cast: Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Cynthia Nixon, Kristin Davis

Quattro anni dopo l’ultimo episodio dell’omonima serie televisiva, ritroviamo le nostre quattro ragazze terribili alle prese con le loro vicende sentimentali (e sessuali) sullo sfondo glamour della Grande Mela.

RAI PREMIUM (25)

21:20 SERIE TV Vivere non è un gioco da ragazzi St1 Ep3

22:10 SERIE TV Vivere non è un gioco da ragazzi St1 Ep4

23:00 SERIE TV Un passo dal cielo – St7 Ep15 L’ultima verità – Parte 1

CIELO (26)

21:15 FILM L’istant infini – Drammatico 2017

Regia: D. Beer

Cast: D. Dorsaz, J. Rihouey

Sopraffatta dal senso di colpa per la morte della figlia e in crisi finanziaria, una donna diventa una cam-girl.

23:05 FILM Le avventure amorose di Madame Tellier – Commedia 1981

Regia: P. Chevalier

Cast: A. Didier, O. Mathot

In una piccola citta’ della Francia, ogni sera l’alta societa’ maschile del posto si riunisce in una casa di piacere, gestita da Madame Tellier.

TWENTY SEVEN (27)

21:12 FILM The Mask – Da zero a mito – Commedia 1994

Regia: Chuck Russell

Cast: Jim Carrey, Cameron Diaz, Peter Riegert, Peter Greene, Amy Yasbeck, Richard Jeni, Orestes Matacena

[Commedia] – Mitica interpretazione di Jim Carrey. Un impiegato di banca sfortunato, trova un’antica maschera voodoo che trasforma il possessore dandogli infiniti superpoteri. Regia di C. Russell

22:57 FILM Mr. Bean’s Holiday – Comico 2007

Regia: Steve Bendelack

Cast: Rowan Atkinson, Max Baldry, Karel Roden, Stéphane Debac, Pierre-Benoist Varoclier, Willem Dafoe, Emma de Caunes, Jean Rochefort

[Commedia] – Mr. Bean, Rowan Atkinson, ha vinto la lotteria della parrocchia: i premi sono una telecamera ed una vacanza nel Sud della Francia, che lo portera’ a Cannes. Regia di S. Bendelack

TV 2000 (28)

21:14 FILM Il gabbiano – Drammatico / Romantico 2018

Regia: Michael Mayer

Cast: Annette Bening, Saoirse Ronan, Billy Howle

Adattamento cinematografico de “Il gabbiano” di Anton Čechov. Nella casa di campagna dell’anziano Sorin giungono sua sorella Irina, un’attrice famosa, accompagnata dall’uomo di cui è innamorata Boris, uno scrittore di successo, e dal figlio, Konstantin che aspira a diventare un drammaturgo. Kostantin si innamora di Nina, la vicina, che però non lo corrisponde perché è a sua volta invaghita di Boris.

A causa di una serie di insuccessi, amorosi e professionali, Konstantin decide di togliersi la vita. Una versione moderna dell’omonima opera del grande scrittore e drammaturgo, russo ambientata nella campagna del New England.

LA7D (29)

21:30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S6 E4

23:20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S7 E1

LA5 (30)

21:10 FILM Una ragazza e il suo sogno – Commedia 2003

Regia: Dennie Gordon

Cast: Amanda Bynes, Colin Firth, Kelly Preston, Eileen Atkins

[Commedia] – Remake di “Come sposare una figlia”, con Colin Firth, Amanda Bynes. La giovane Daphne si reca in Inghilterra in cerca del padre all’oscuro della sua esistenza. Regia di D. Gordon

23:01 INTRATTENIMENTO Uomini e donne Story – programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:30 LIFESTYLE Pensavo fosse amore – Vendere cara la pelle

Alla soglia dei cinquant’anni, Carmela si iscrive a una app di incontri, tramite la quale conosce Marcello, imprenditore. La donna perde tutti i suoi risparmi.

22:35 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Nuovi protocolli

Con nuovi protocolli di sicurezza per il COVID-19, la dottoressa Lee riapre il suo studio. Tra i pazienti c’è Monica che ha un’enorme voglia sul viso.

CINE34 (34)

21:05 FILM L’ Insegnante Viene A Casa – Commedia 1978

Regia: Michele Massimo Tarantini

Cast: Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Lino Banfi

[Commedia] – Una procace insegnante di pianoforte si trasferisce a Lucca per stare vicino al fidanzato, che pero’, a sua insaputa, e’ sposato. Con E. Fenech, R. Montagnani. Regia di M. Tarantini

22:55 FILM La supplente va in città – Erotico 1979

Regia: Vittorio De Sisti

Cast: Carmen Villani, Vincenzo Crocitti, Mauro Frittella, Francesco Mulè

[Commedia] – Commedia erotica con C. Villani. Rubina, una maestrina veneta, giunge a Roma per rintracciare il fidanzato conosciuto durante la leva militare. Regia di V. De Sisti; ITA 1979