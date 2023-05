Programmi TV stasera venerdì 19 maggio 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su Italia News la programmazione serale in TV di oggi venerdì 19 maggio 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21:30 SHOW I migliori anni – condotto da Carlo Conti

Per le interviste della ‘my list’, durante la quale un personaggio dello spettacolo parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite, protagonista sarà l’attore Enrico Brignano. Protagonisti del ‘Juke Box’, due tra i cantautori più amati da più generazioni: Fabio Concato e Alex Britti, pronti a eseguire brani evergreen e nel cuore di tutti, come per esempio ‘Domenica bestiale’ e ‘Solo una volta (O tutta la vita)’. Tanti gli ospiti internazionali che saranno pronti a regalare emozioni e divertimento, come The Trammps, gruppo americano grande protagonista negli anni ’70: non mancherà la loro immortale ‘Disco Inferno’, inserita nella colonna sonora del film ‘La febbre del sabato sera’. Per gli anni ’80, spazio all’ex frontman degli Spandau Ballet, Tony Hadley: sarà l’occasione per risentire ‘True’, ‘Through the barricades’ e ‘Gold’. Sempre dall’Inghilterra, arriveranno anche Nik Kershaw pronto a cantare due successi sempre di quegli anni, ‘Wouldn’t It Be Good’ e ‘The Riddle’, e The Korgis con ‘Everybody’s Got to Learn Sometime’ (il brano di Zucchero ‘Indaco dagli occhi del cielo’ è una cover di questo brano). Ma la serata vedrà la presenza di altri grandi nomi della musica italiana, come quella degli Homo Sapiens (‘Bella da morire’) e Michele (‘Se mi vuoi lasciare’) per gli anni ’70, Fiordaliso (‘Non voglio mica la luna’), Francesco Salvi (“C’è da spostare una macchina”) per il decennio dopo, Annalisa Minetti (‘Senza te o con te’) e Davide De Marinis (“Troppo bella”). Infine, Gianmarco Carroccia interpreterà un immortale successo nello spazio dedicato a Lucio Battisti.

RAI 2 (2)

21:00 ATTUALITA’ – Speciale TG2 Post – Alluvione in Emilia Romagna

Rubrica informativa del TG2. Direttore Nicola Rao

22:40 MAGAZINE – ATuttoCalcio del 19/05/2023

Uno sguardo sul mondo del calcio ma non solo, con ospiti in studio, collegamenti con gli inviati, servizi speciali ed una nota di amarcord.

RAI 3 (3)

21:20 – FILM Ariaferma – Drammatico 2021

Regia: L. Di Costanzo

Cast: Tony Servillo, Fabrizio Ferracane

Un carcere ormai in degrado sta per essere chiuso. Arriva però un contrordine: 12 detenuti ed alcuni agenti di polizia penitenziaria dovranno restarci un po’ più a lungo degli altri perché la nuova struttura non è a momento disponibile. In una situazione molto difficile, tra celle fatiscenti, vitto scadente e detenuti difficili, le guardie carcerarie dovranno inventarsi nuovi modi per garantire la sicurezza.

23:30 – DOCUMENTARIO Ossi di Seppia – Il rumore della memoria – Battiato il rivoluzionario

Si può essere estremamente pop ed estremamente colti? Si può coniugare l’alto di una citazione filosofica, di un luogo mitologico al basso di un dancefloor di una discoteca e di una sagra di paese? Fino al 1981, avremmo pensato che sarebbe stato impossibile, di fronte al netto steccato, un muro elevatissimo, che fino ad allora divideva il cantautorato più impegnato e intellettualistico dal novero del nazionalpopolare più spiccio. Poi arrivò Battiato.

RETE 4 (4)

21:24 – ATTUALITA’ Quarto Grado – RUBRICA DI ATTUALITA

Approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su alcuni dei gialli irrisolti della cronaca piu’ recente e di quella forse troppo in fretta dimenticata.

CANALE 5 (5)

21:49 – SERIE TV PRIMA TV Il Patriarca – S1 Ep6 con Claudio Amendola

Il matrimonio di Mario e Nina viene interrotto da un evento imprevedibile che causera’ gravi conseguenze ai Bandera. Ad approfittare della situazione e’ Freddy, che cerca di ricattare Nemo.

23:58 – SERIE TV Station 19 – S4 Ep10 Salva te stesso

Andy, Sullivan, Dean e Ben devono affrontare una scelta difficile mentre tentano di salvare una coppia intrappolata in un’auto. VISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO

ITALIA 1 (6)

21:24 FILM Transporter 3 – Azione 2008

Regia: Olivier Megaton

Cast: Jason Statham, François Berléand, Natalya Rudakova, Robert Knepper

[Azione] – Jason Statham, uno specialista in consegne ad alto rischio, viene costretto a trasportare due grossi sacchi e una giovane ucraina, da Marsiglia a Odessa. Regia di O. Megaton; FRA 2008

23:38 FILM Mission: Impossible III – Azione 2006

Regia: J.J. Abrams

Cast: Tom Cruise, Ving Rhames, Billy Crudup, Philip Seymour Hoffman, Laurence Fishburne, Michelle Monaghan

[Azione] – Tom Cruise torna ad interpretare l’agente speciale Ethan Hunt, impegnato a dare la caccia a uno spietato trafficante d’armi che minaccia di azionare un tremendo ordigno.

LA 7 (7)

21:15 ATTUALITA’ Propaganda Live – Diario di Guerra – conduce Diego Bianchi

TV 8 (8)

21:30 SHOW PRIMA TV Alessandro Borghese – Celebrity Chef

Due vip, appartenenti al mondo della musica, dello sport e dello spettacolo, si calano nell`inedito ruolo di Chef, e si sfidano ai fornelli per conquistare il titolo. Durante la gara dovranno preparare il loro miglior menù degustazione, composto da tre portate. A supportare le due Chef Star un padrone di casa d’eccezione: Alessandro Borghese.

22:50 SHOW PRIMA TV Alessandro Borghese – Celebrity Chef

NOVE (9)

21:25 SHOW I Migliori Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza

22:55 ATTUALITA’ Accordi & Disaccordi (live) – Luca Sommi torna a condurre il talk show di informazione e attualità. In ogni puntata intervengono i giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio, insieme a numerosi ospiti.

VENTI (20)

21:14 FILM Jurassic Park III Avventura 2001

Regia: Joe Johnston

Cast: Sam Neill, William H. Macy

[Fantastico/Favolistico] – Terzo capitolo della saga iniziata con “Jurassic Park” e proseguita con “Il mondo perduto”. Un’altra terribile avventura sull’isola dei dinosauri.

23:10 FILM Scontro tra titani – Azione 2010

Regia: Louis Leterrier

Cast: Sam Worthington, Ralph Fiennes, Liam Neeson, Gemma Arterton

[Azione] – Sam Worthington e’ Perseo, figlio di Zeus, che sogna di sovvertire l’ordine naturale combattendo gli dei. Remake di “Scontro di Titani” (1981). Con Liam Neeson. Regia di L. Leterrier

RAI 4 (21)

21:20 FILM Trappola in alto mare – Azione 1992

Regia: Andrew Davis

Cast: Steven Seagal, Tommy Lee Jones, Gary Busey, Erika Eleniak

Un gruppo di terroristi tenta di impossessarsi di una corazzata della marina americana munita di missili a testata nucleare Tomahawk e Cruise. Con la complicità di alcuni membri dell’equipaggio, neutralizza i 2400 marinai e prende il controllo della nave, ma dovrà vedersela con il sottoufficiale Casey Rybak, rimasto nascosto nelle cucine dopo un acceso diverbio col comandante.

23:05 FILM RoboCop (2014) – Azione 2014

Regia: José Padilha

Cast: Joel Kinnaman, Gary Oldman, Michael Keaton

Nell’anno 2028 la multinazionale OmniCorp è leader nel settore della tecnologia robotica e grazie ai loro robot di pattuglia ha permesso agli Stati Uniti d’America di vincere numerose guerre; non può tuttavia vendere i propri prodotti nel mercato civile, sia a causa dell’opinione pubblica, contraria all’uso di robot come forza di polizia, sia per la Legge. Per poterla aggirare, il leader della OmniCorp Raymond Sellars chiede al suo team per il marketing, di progettare un nuovo prodotto, combinando uomo e macchina..

IRIS (22)

21:14 FILM A History of Violence – Drammatico 2005

Regia: David Cronenberg

Cast: Viggo Mortensen, Maria Bello, Ed Harris, William Hurt

[Drammatico] – Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Drama-thriller con Viggo Mortensen. Tom diventa un eroe quando uccide 2 criminali che minacciano i clienti del suo locale.

Tom Stall vive tranquillo e felice con la moglie avvocato e i loro due bambini nella piccola città di Millbrook, Indiana, ma la loro idilliaca esistenza va in pezzi quando una notte Tom sventa una rapina nel suo ristorante.

23:14 FILM Inside Man – Thriller 2006

Regia: Spike Lee

Cast: Denzel Washington, Willem Dafoe, Clive Owen, Christopher Plummer, Jodie Foster, Doug Aguirre

[Thriller] – Per il ciclo: VISIONI D’AUTORE. Spike Lee alle prese con un film d’azione che vanta un cast stellare. Dei rapinatori prendono in ostaggio dipendenti e clienti di una banca.

In una New York contemporanea un gruppo di cinque rapinatori, capeggiati da un ladro intelligente e appassionato di filosofia, Dalton Russell, entra nella sede centrale della Manhattan Trust, banca presieduta dal potente Arthur Case. All’interno è già presente un complice dei fuorilegge: Chaim. Dipendenti e clienti della banca vengono sequestrati e obbligati ad indossare delle tute e delle maschere identiche a quelle dei rapinatori. Intanto la polizia circonda la banca e il detective Keith Frazier cerca di negoziare…

RAI 5 (23)

20:21 ARTE The Sense of Beauty ep 5 La falsa bellezza

Un viaggio intorno al mondo per scoprire le diverse forme e concezioni del bello. Artisti, critici, filosofi e scienziati si mettono alla ricerca del senso della bellezza. Guidati da Dominic Frisby, scrittore e attore britannico, ci guida in un viaggio intorno al mondo.

21:15 MUSICA L’ombra del tiranno – Antonio Pappano dirige l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, con lui Asmik Grigorian, soprano. In programma: Claudio Ambrosini, Dosàna nόva – prima esecuzione assoluta; Richard Strauss, Quattro ultimi lieder; Dmitrij Dmitrievič Šostakόvič, Sinfonia n. 10. Regia tv Elisabetta Foti.

23:11 MUSICA Migrazioni St2 Ep 3

La 3a puntata di Migrazioni è condotta dal compositore Fabio Nieder che accompagna gli spettatori in un viaggio sonoro inaudito, partendo da alcuni brevi Pezzi lirici di Edgar Grieg strumentati in una nuova veste musicale. Al pianoforte Alessandro Taverna, l’orchestra di Padova e del Veneto è diretta da Marco Angius. – 2023 ITA

RAI MOVIE (24)

21:10 FILM White Oleander – Oleandro bianco – Drammatico 2002

Regia: Peter Kosminsky

Cast: Michelle Pfeiffer, Renee Zellweger, Robin Wright Penn, Alison Lohman, Amy Aquino, John Billingsley

Astrid Magnusson, figlia dell’artista concettuale Ingrid, vede improvvisamente cambiare la sua vita quando la madre viene accusata di aver avvelenato il suo fidanzato con un infuso a base di oleandro e condannata a 35 anni di carcere. Astrid passa da una famiglia affidataria all’altra fino a un istituto per ragazzi in difficoltà e attraverso una serie di avventure che segneranno la sua adolescenza.

23:05 DOCUMENTARIO Marina Cicogna – La vita e tutto il resto –

Regia: Andrea Bettinetti

Cast: Marina Cicogna, Liliana Cavani, Ginevra Elkann, John Elkann, Giancarlo Giammetti.

In occasione del David alla Carriera, attribuitole alla 68ª edizione dei David di Donatello 2023, il ritratto di Marina Cicogna, prima produttrice ad affermarsi in un mondo maschile. Aristocratica, coraggiosa e trasgressiva donna libera, protagonista della grande stagione del cinema italiano d’autore tra gli anni ’60 e ’70.

RAI PREMIUM (25)

21:20 SERIE TV Vivere non è un gioco da ragazzi St1 Ep1

22:15 SERIE TV Vivere non è un gioco da ragazzi St1 Ep2

23:05 SERIE TV Un passo dal cielo – St7 Ep13 Il Guardiano del lago

CIELO (26)

21:20 FILM Giovane e bellaù – Drammatico 2013

Regia: Francois Ozon

Cast: Marine Vacth, Charlotte Rampling, Nathalie Richard, Johan Leysen, Géraldine Pailhas, Frédéric Pierrot

Un’attraente diciassettenne inizia a prostituirsi per puro piacere finche’ uno dei clienti non cambia il corso della sua vita.

23:10 FILM La captive – Drammatico 2000

Regia: Chantal Akerman

Cast: Stanislas Merhar, Sylvie Testud, Olivia Bonamy, Françoise Bertin

L’amore tra Ariane e Simon, coppia residente a Parigi, va incontro ad una crisi quando le due personalita’ opposte smettono di cercare un equilibrio. Lei ama la liberta’, lui e’ estremamente possessivo e

TWENTY SEVEN (27)

21:07 FILM Space Jam – Commedia /Animazione 1996

Regia: Joe Pytka

Cast: Michael Jordan, Bill Murray, Larry Bird

[Commedia] – Il campione di basket Micheal Jordan deve aiutare i Looney Tunes a vincere una partita contro i Nerdluks, una banda di irritabili creature provenienti dallo spazio.

Il regno dei Tunes è in serio pericolo! E’ invaso dagli alieni, capeggiati da un terribile extraterrestre, che vogliono prendersi i famosi personaggi dei cartoni Warner e metterli nel loro Luna Park. Bugs Bunny non si da per vinto e lancia una sfida molto particolare: una partita di pallacanestro alieni contro Tunes. Sarà infatti l’esito del match a sistemare le cose. Ma i Tunes hanno un asso nella manica…sarà Michael Jordan in carne ed ossa ad allenarli e a giocare in campo con loro per vincere!

22:45 FILM Mr.Bean: L’ultima catastrofe – Comico 1997

Regia: Mel Smith

Cast: Rowan Atkinson, Peter MacNicol, Pamela Reed, Burt Reynolds, Tricia Vessey, Clive Corner, Rob Brownstein

[Comico] – Mr. Bean, Rowan Atkinson, e’ a Los Angeles, ospite dell’assistente di un museo che acquista il piu’ importante dipinto americano. Bean ovviamente, fara’ pasticci. Regia di M. Smith

TV 2000 (28)

21:14 FILM I migliori anni della nostra vita – Drammatico 2019

Regia: Claude Lelouch

Cast: Marianne Denicourt, Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant

Jean-Louis Duroc, un pilota di auto da corsa alla fine dei suoi anni, racconta al figlio la storia d’amore vissuta cinquant’anni prima con una donna di nome Anne. Il ragazzo decide di fare in modo che i vecchi amanti si incontrino per l’ultima volta.

22:48 INFORMAZIONE Effetto Notte – TV2000

LA7D (29)

21:30 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S5 E13

23:20 SERIE TV Joséphine, Ange Gardien S5 E14

LA5 (30)

21:11 FILM Scrivimi una canzone – Commedia 2007

Regia: Marc Lawrence

Cast: Hugh Grant, Drew Barrymore, Scott Porter, Haley Bennett, Brad Garret

[Commedia] – Commedia romantica con Hugh Grant e Drew Barrymore. Ad una popstar degli anni ’80 ormai in declino viene offerta una seconda possibilita’.

Alex Fletcher, negli anni ’80, era il leader di una band di successo, i PoP, ma ormai lavora solo per un pubblico di nostalgici. Quando gli viene proposto di comporre una canzone per la popstar del momento capisce che è la sua grande occasione per tornare alla ribalta. Dal momento che ha poco tempo e che la sua vena creativa si è inaridita, si affida a una giovane compositrice.

23:17 INTRATTENIMENTO Uomini e donne Story – programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:30 INTRATTENIMERO Pensavo fosse amore – Ufficiale gentiluomo

Francesca vuole darsi una seconda possibilità anche in amore, iscrivendosi a un servizio di dating on line. Conosce Giorgio, colonnello in missione in Libano.

22:35 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Niente bugie

Rhonda ha dei bozzi su tutta la testa, tra cui una preoccupante protuberanza a forma di corno. Inoltre, la dottoressa si occupa di Kevin che ha un bozzo sull’anca.

23:30 LIFESTYLE Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Depressione

Jen ha dei bozzi sulle orecchie. La donna è depressa, ha dolori e le vertigini. Juliet è stressata per via delle protuberanze sparse sul suo collo e petto.

CINE34 (34)

21:05 FILM L’ Insegnante va in collegio – Commedia 1978

Regia: Mariano Laurenti

Cast: Edwige Fenech, Renzo Montagnani, Alvaro Vitali, Leo Colonna

[Commedia] – Collaudato cast per una sexy-comedy italiana anni ’70, con Edwige Fenech. Per timore di essere rapito, un industriale si trasferisce al Sud. Regia di M. Laurenti; ITA 1978

Ossessionato dai sequestri di persona, un industriale del Nord si trasferisce al Sud e inizia a vivere fingendosi un barbone. Le antiche abitudini sono dure a morire sicche’ lui, nonostante sia sposato, non smette di frequentare l’amante e ci prova anche con l’insegnante di inglese di suo figlio.

22:56 FILM La supplente – Erotico 1975

Regia: Guido Leoni

Cast: Carmen Villani, Eligio Zamara, Carlo Giuffrè

[Commedia] – Uno studente di liceo s’innamora della provocante supplente, ma lei preferisce il professore di ginnastica. Con C. Villani, D. Haddon. Regia di G. Leoni; ITA 1975 PUO’ NUOCERE AI MINORI.