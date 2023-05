Europa Investimenti (Arrow Global Group): Roberto Rondelli entra a far parte del team come Head of Going Concern Strategy

Condividi

Milano, 19 maggio 2023 – Europa Investimenti S.p.A., leader nel mercato degli NPE single name e nella gestione di situazioni distressed, che opera come advisor dei fondi ACO I e ACO II, annuncia l’ingresso in azienda di Roberto Rondelli, in qualità di Head of Going Concern Strategy.

Dopo la creazione e il consolidamento della divisione real estate nel 2022 con l’ingresso di Donato Piscuoglio come Head of Real Estate Italy, Europa Investimenti prosegue il percorso di crescita in ambito special situations e UTP single name.

Grazie all’ingresso di Roberto Rondelli verrà sviluppata e potenziata la divisione Going Concern, che consentirà al Gruppo di ampliare il proprio raggio di azione, rivolgendo il suo spazio di intervento anche a quelle realtà che, pur sbilanciate da un punto di vista finanziario e talvolta operativo, hanno modelli di business validi e sostenibili.

Roberto Rondelli vanta una forte specializzazione in questo settore con una lunga esperienza in investimenti in special situations, private equity e turnaround.

Dopo avere iniziato la sua carriera in primarie banche d’affari e società di consulenza sia a Londra che a Milano, nel 2015 è entrato a far parte di KKR dove ha contribuito al lancio e al successo di Pillarstone, guidando l’origination e l’esecuzione di alcuni tra i più rilevanti investimenti nel credito e nel turnaround, e gestendo importanti società in portafoglio.

Roberto è stato anche membro permanente del Comitato Investimenti oltre che membro del Consiglio di Amministrazione di Pillarstone e ha ricoperto molteplici posizioni di board member in aziende e veicoli di investimento.

Laureato in Economia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ha conseguito un Master in Economia e Finanza alla Warwick Business School.

Roberto Rondelli contribuirà alla definizione della strategia degli investimenti in ambito UTP single name, valorizzando la sua esperienza in special situations e turnaround, per massimizzare le opportunità di business e posizionare l’azienda in modo autorevole e competitivo rispetto alle più importanti realtà del settore. Nel suo ruolo sarà supportato da un team dedicato di specialisti, di cui Alessandro Zattini è Senior Manager, con l’obiettivo a breve termine di potenziare questa struttura per rispondere alle crescenti esigenze del mercato.

“L’ingresso di Roberto in azienda – commenta Daniele Patruno, CEO di Europa Investimenti – rappresenta un tassello fondamentale per la nostra crescita nel mondo degli UTP che costituiranno il vero focus d’attenzione dei prossimi anni, cui potrà aggiungersi a breve una parte dei crediti in Stage 2 che ormai ammontano a oltre 200 miliardi di euro. Il nostro obiettivo – continua Daniele Patruno – è definire e implementare un modello di intervento che possa agevolare l’uscita delle aziende da situazioni di difficoltà finanziaria per riportarle a una situazione di piena operatività”.

Roberto Rondelli ha commentato: “Abbraccio questa sfida con entusiasmo, certo che Europa Investimenti e Arrow Global abbiano le caratteristiche adatte per diventare in breve tempo leader in questo settore, grazie a una expertise che già li colloca fra le principali realtà del mondo delle special situations”.