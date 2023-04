Programmi TV stasera sabato 29 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi sabato 29 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.25 – SHOW L’Eredità – Viva la Rai – conduce Flavio Insinna

Gioco a quiz in cui si sfideranno sei concorrenti Vip in giochi ad eliminazione fino ad arrivare alla “Ghigliottina”, nella quale si dovrà indovinare una parola attraverso cinque indizi in 1′ di tempo. In caso di vincita, il montepremi sarà devoluto in beneficenza alla Onlus Emergency Ong.

23.55 – INFORMAZIONE Tg1

RAI 2 (2)

21.20 SERIE TV – F.B.I. S5E11 – Eroi

Kelly Moran viene preso in ostaggio durante una rapina in banca. I rapinatori stanno cercando di recuperare un codice d’accesso a dei conti milionari.

22.10 SERIE TV – F.B.I. International S2E10 – Il cuore più grande del mondo

Un giocatore di basket ha una malformazione al cuore che vuole tenere segreta. Un suo compagno di squadra, passato in panchina a causa sua, lo droga a sua insaputa, ma la sostanza si rivela fatale.

23.00 ATTUALITA’ – Detectives – Casi risolti e irrisolti

I casi giudiziari più controversi e complessi della cronaca nera italiana ripercorsi con gli investigatori che li hanno seguiti ed analizzati attraverso materiali, spesso inediti, forniti dalla Polizia di Stato.

23.50 INFORMAZIONE TG2 Dossier

Approfondimento del Tg2. Direttore Nicola Rao A cura di Carlo Pilieci

RAI 3 (3)

21.45 – ATTUALITA’ Quinta dimensione. Il futuro è già qui – Cibo tra salute e cultura

La terza puntata prende il via da un bisogno primario che accumuna tutti gli esseri viventi: quello di ottenere energia, nutrirsi. Barbara Gallavotti propone un percorso attraverso i segreti dell’alimentazione, dalle origini dell’agricoltura all’insostituibile ruolo sociale del condividere gli alimenti, dalla salute, fino alle sfide dell’alimentazione del futuro, per la quale si prospettano anche possibilità controverse come la carne coltivata. Vedremo come per gli esseri umani il cibo non è solo nutrizione ma si intreccia con tradizione, simbolismo, religione e storia. Si approfondirà il lungo processo della conquista del grano, partendo dalla Sicilia e dalla colonia greca di Selinunte, vedendo come le coltivazioni hanno segnato lo stabilirsi di una società complessa e come il Nilo ha favorito in Egitto la prima forma di agricoltura “su larga scala”. Al Museo Egizio di Torino, insieme al curatore Paolo Marini, si esplorerà l’antica alimentazione di quelle popolazioni. Si tornerà in Sicilia, dove i Fenici fondarono la colonia di Mozia realizzando saline utilizzate per millenni e si scoprirà come la cottura può aver contribuito a far evolvere il nostro cervello, rendendo il cibo più digeribile, meno infetto e aiutandoci ad assimilare nutrienti preziosi di alcuni alimenti. Si osserverà come uno dei gesti di cooperazione che ha fatto il successo della nostra specie sia la condivisione del cibo, un’azione che ritroviamo anche in natura: nei genitori che spartiscono il pasto con la prole da svezzare, o nella caccia in branco come nel caso di lupi, leoni e megattere.

RETE 4 (4)

21.25 ATTUALITA’ Sette giorni 2023

Elena Tambini ripercorre le notizie piu’ importanti della settimana come politica, attualita’ internazionale, economia e inchieste scottanti.

23.39 FILM Nella valle di Elah – Drammatico 2007

Regia: Paul Haggis

Cast: JTommy Lee Jones, Charlize Theron, Susan Sarandon, James Franco, Jonathan Tucker, Josh Brolin, Jason Patric, Frances Fisher, Rick Gonzalez

Da una storia vera. Un veterano del Vietnam parte alle ricerca del figlio, tornato dall’Iraq e misteriosamente scomparso.

CANALE 5 (5)

21.26 – SHOW Amici – L’appuntamento serale con i ragazzi della scuola di Amici

ITALIA 1 (6)

21:12 FILM Madagascar – Animazione 2005

Regia: Eric Darnell, Tom McGrath

L’esilarante avventura di 4 animali che decidono di scappare dallo Zoo per esplorare il mondo. Vengono catturati da un gruppo di animalisti e spediti in Madagascar.

22:53 FILM Il Re Scorpione: Il Libro Delle Anime – Avventura 2018

Regia: Don Michael Paul

Cast: Zach McGowan

Per sconfiggere e annientare il signore della guerra, il leggendario Re Scorpione deve impossessarsi del libro delle Anime. Lo affianca una guerriera di nome Tala.

LA 7 (7)

21:15 DOCUMENTARIO Eden – Un Pianeta da Salvare – Conduce Licia Colò

TV 8 (8)

21.15 INTRATTENIMENTO Bruno Barbieri – 4 Hotel – Bologna e i suoi colli

22.35 INTRATTENIMENTO Cucine da incubo Italia – Al Ponte Rosso – Bologna

23.55 INTRATTENIMENTO Alessandro Borghese 4 ristoranti estate

NOVE (9)

21.25 FILM Redemption – Identità nascoste – Azione 2013

Regia: Steven Knight

Cast: Jason Statham, Santi Scinelli, Benedict Wong, Siobhan Hewlett, David Bradley, Ger Ryan, Anthony Morris, Christian Brassington, Agata Buzek, Vicky McClure

Joey Smith è un senzatetto che vaga per le strade di Londra. Prima, però, era un militare delle Forze speciali stanziato in Afghanistan, dove, per vendicare l’uccisione di cinque soldati, ha a sua volta ammazzato cinque afgani innocenti. Condannato dalla corte marziale per crimini di guerra, è riuscito a scappare durante il trasporto in Inghilterra e, adesso, si nasconde tra gli uomini senza volto che popolano la capitale inglese. Una notte, per sfuggire a un’aggressione, si intrufola in un lussuoso appartamento…

23.40 DOCUMENTARIO Chernobyl – Fuga dall’inferno

Chernobyl, 1986. Il peggior disastro nucleare della storia devasta la città di Pripyat. Riviviamo quegli istanti di terrore minuto per minuto.

VENTI (20)

21.12 FILM Romeo deve morire – Azione 2000

Regia: Andrzej Bartkowiak

Cast: Jet Li, Matthew Harrison, Anthony Anderson, DMX, Delroy Lindo, Db Woodside, Henry O, Jonkit Lee, Terry Chen, Derek Lowe, Ronin Wong, Edoardo Ballerini, Aaliyah, Isaiah Washington, Russell Wong

Film d’azione ispirato a Romeo e Giulietta. L’amore tra Han e Trish e’ ostacolato dalla guerra tra le rispettive famiglie di malavitosi.

23.21 FILM Lanterna Verde – Azione 2011

Regia: Martin Campbell

Cast: Ryan Reynolds, Tim Robbins, Angela Bassett, Mark Strong, Temuera Morrison, Taika Waititi, Blake Lively, Peter Sarsgaard

Dai fumetti DC Comics. Il temuto Parallax minaccia di distruggere l’Universo: la salvezza e’ nelle mani di Lanterna Verde. Con Ryan Reynolds e Blake Lively

RAI 4 (21)

21.22 FILM The Informer – Tre secondi per sopravvivere Drammatico 2019

Regia: Andrea Di Stefano

Cast: Ana de Armas, Clive Owen, Joel Kinnaman

Pete Koslow è un ex soldato specializzato in operazioni speciali che lavora come informatore per l’FBI per smantellare il traffico di droga della mafia polacca a New York. Quando l’operazione dell’FBI si mette male, con la morte di un poliziotto del NYPD sotto copertura, Pete è obbligato a tornare a Bale Hill, la prigione in cui era stato detenuto in passato per omicidio, per scardinare il cartello dall’interno. Disponibile anche in lingua originale.

23.15 FILM Peninsula Horror 2020

Regia: Sang-ho Yeon

Cast: Dong-won Gang, Jung-hyun Lee, Hae-hyo Kwon

Dopo un’epidemia che ha trasformato gli esseri umani in zombi, la Corea è stata classificata zona off-limits. Un ex-militare si intrufola però in Sud Corea per svaligiare un furgoncino porta valori.

IRIS (22)

21.10 FILM Colpevole d’omicidio – Thriller 2002

Regia: Michael Caton-Jones

Cast: Robert De Niro, Frances McDormand, James Franco, William Forsythe

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Vincent Lamarca e’ un detective di New York. Le prove sull’omicidio di uno spacciatore lo portano ad un drogato, Joey Nova.

23.16 FILM Presunto innocente – Thriller 1990

Regia: Alan J. Pakula

Cast: Harrison Ford, Bonnie Bedelia, Paul Winfield, John Spencer, Greta Scacchi, Brian Dennehy, Raul Julia

Per il ciclo: SERIAL THRILLER. Thriller tratto dal best-seller di S.Turow. H. Ford indaga sull’omicidio di una sua collega e amante, G. Scacchi, ma ben presto diventera’ lui l’accusato….

RAI 5 (23)

20.39 BALLETTO Paris Opera Ballet Thierrée, Shechter, Pérez, Pite

Quattro coreografi contemporanei di fama mondiale – lo svizzero James Thierrée, l’israeliano Hofesh Shechter, lo spagnolo Ivan Pérez e la canadese Crysal Pite – mettono insieme un programma coreografico che coinvolge i ballerini della compagnia parigina.

22.39 DOCUEMENTARIO Apprendisti Stregoni: La burattinaia. Gisèle Vienne

Il lavoro, principalmente teatrale, della regista franco-tedesca Gisele Vienne, non lascia via di scampo a coloro che vorrebbero guardare qualche cosa di tranquillo e conciliante. Il suo sguardo sul mondo dei diritti sessuali e della tutela delle donne, è impietoso, duro e a volte violento.

23.09 OPERA Experimentum Mundi

Experimentum mundi di Battistelli, opera liberamente tratta dall’Encyclopédie di Diderot e D’Alembert, è una innovativa espressione di teatro ritmico. Voce recitante di Peppe Servillo, percussioni di Nicola Raffone, direzione di Battistelli.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Si accettano miracoli Commedia 2014

Regia: Alessandro Siani

Cast: Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu, Giovanni Esposito, Giacomo Rizzo, Paolo Triestino, Maria Del Monte

C’era una volta Fulvio, tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, che dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Don Germano, parroco di un piccolo borgo del sud d’Italia. Da manager consumato e scaltro qual è, Fulvio non ci mette molto a capire che per aiutare il paese c’è bisogno di un vero e proprio “miracolo”…

23.05 FILM Ormai è fatta! – Drammatico 1999

Regia: Enzo Monteleone

Cast: Stefano Accorsi, Emilio Solfrizzi, Giovanni Esposito, Antonio Catania

Il racconto del tentativo di evasione dal carcere di Fossano dell’anarchico Horst Fantazzini nel 1973, che ferì tre agenti di custodia e ne prese due in ostaggio. Tratto dall’omonimo libro-cronaca di Horst Fantazzini.

RAI PREMIUM (25)

21.20 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep9 – Radici e rami parte 1

22.15 SERIE TV Un passo dal cielo St7 Ep10- Radici e rami parte 2

23.10 SERIE TV Fiori sopra l’inferno – I casi di Teresa Battaglia – S1 Ep3

CIELO (26)

21.20 FILM Conviene far bene l’amore – Erotico 1975

Regia: Pasquale Festa Campanile

Cast: Gigi Proietti, Eleonora Giorgi, Christian De Sica

Per affrontare in un futuro prossimo l’esaurimento delle scorte energetiche, uno scienziato trova un metodo singolare per ricavare energia.

23.25 DOCUMENTARIO Skin: la storia del nudo nei film

La storia del nudo nei lungometraggi dai primi giorni del muto ai giorni nostri, studiando i cambiamenti morali che hanno portato all’uso della nudita’ nei film.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Il cavaliere del Santo Graal – Avventura 2011

Regia: Antonio Hernández

Cast: Sergio Peris-Mencheta, Natasha Yarovenko, Adrián Lamana

Spagna: XII secolo. Un cavaliere errante aiutato dalla fidanzata e da due fidati amici, deve affrontare una missione eroica: salvare a tutti i costi il Santo Graal.

23.12 FILM I Flintstones – Commedia 1994

Regia: Brian Levant

Cast: John Goodman, Elizabeth Taylor, Rick Moranis, Rosie O’Donnell

L’amicizia tra Fred e Barney viene messa a dura prova dopo che Fred diventa dirigente della cava di pietra in cui lavora, dimenticandosi del vecchio amico.

TV 2000 (28)

21.16 FILM Mamma, mi compri un papà? – Commedia 1990

Regia: Ian Toynton

Cast: Martin Sheen, Jacqueline Bisset, Victoria Shalet

Un’affascinante “donna in carriera” parigina, senza marito ma con una figlia di sei anni, incontra un americano senza legami, intraprendente sia sul lavoro che nel privato, in trasferta di lavoro nella Ville Lumière.

22.55 FILM Survival Family – Commedia 2017

Regia: Shinobu Yaguchi

Cast: Fumiyo Kohinata, Eri Fukatsu

Quando l’elettricità scompare improvvisamente dal mondo, la famiglia Suzuki, residente a Tokyo, lotta per la sopravvivenza.

LA7D (29)

21.20 FILM Miss Marple: istantanea di un delitto

23.10 FILM Miss Marple. Un delitto avrà luogo

LA5 (30)

21.10 FILM Rosamunde Pilcher: Segreti Tra Amici – Drammatico 2017

Regia: Hans-Jürgen Tögel

Cast: Denise Zich, Patrik Fichte, Jens Peter Nünemann

Un raduno per festeggiare 20 anni dalla maturita’ tra vecchi compagni di scuola mette a dura prova l’amicizia tra Sandra, Luke, Daniel e Kate.

22:55 FILM Something New – Drammatico 2006

Regia: Sanaa Hamri

Cast: Sanaa Lathan, Simon Baker, Golden Brooks, Mike Epps, Fuzzy Fantabulous, Katharine Towne, Stanley DeSantis

La bella e ambiziosa Kenya e’ una donna di successo. L’amore non ha ancora bussato alla sua porta, e cosi’ accetta un blind date. Con Simon Baker (“The Mentalist”).

REAL TIME (31)

21:30 DOCUMENTARIO Fantasmi di famiglia – Testimone

Nel 1673, Rebecca Cornell fu trovata morta in casa sua. Amy, Adam e Chip tentano di capire quali spiriti furono coinvolti in questo crimine.

22:30 DOCUMENTARIO Fantasmi di famiglia– Fermata mortale

Amy, Adam e Chip sono a Gettysburg, dove il proprietario di una struttura è rimasto sconvolto da alcune recenti manifestazioni di attività paranormali.

23:35 DOCUMENTARIO Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli – Salpiamo

Julie spera che la dottoressa possa rimuovere la sua grossa massa sulla schiena. JD ha una protuberanza a forma di pera che pende dal suo orecchio.

CINE34 (34)

21:15 FILM Di che segno sei? – Commedia 1975

Regia: Sergio Corbucci

Cast: Alberto Sordi, Paolo Villaggio, Adriano Celentano, Renato Pozzetto, Mariangela Melato

Quattro episodi con Paolo Villaggio, Adriano Celentano, Renato Pozzetto e Alberto Sordi che raccontano il lato comico della vita.

23:48 FILM Mi faccio la barca – Commedia 1980

Regia: Sergio Corbucci

Cast: Laura Antonelli, Sal Borgese, West Buchanam, Daniele Formica, Giacinto Mario Donatone, Franco Giacobini, Vittorio Musy Glori, Italico Nardulli, Mimmo Poli, Daniela Poggi, Helen Sterling, Johnny Dorelli, Christian De Sica, Cariddi Nardulli

Un dentista separato, passa due settimane di vacanza coi suoi figli su una barca comprata a rate. Sara’ una vacanza movimentata.