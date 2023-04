Programmi TV stasera mercoledì 26 aprile 2023. Programmi TV e film in prima serata

Condividi

Stasera in TV – scopri su italia News la programmazione serale in TV di oggi mercoledì 26 aprile 2023 in prima serata sui canali del Digitale Terrestre.

RAI 1 (1)

21.30 – FILM Torno indietro e cambio vita – Commedia 2015

Regia: Carlo Vanzina

Cast: Raoul Bova, Ricky Memphis, Paola Minaccioni, Giulia Michelini, Max Tortora

Marco, 42 anni, ha una vita perfetta, una bella famiglia e un ottimo lavoro. Ma un giorno sua moglie Giulia, con la quale sta da 25 anni, gli confessa che ha un altro e che vuole la separazione; è quindi costretto ad andarsene di casa e a rivedere tutta da capo. A consolarlo c’è l’amico di sempre Claudio a cui una sera Marco confessa che se ritornasse indietro non ricommetterebbe l’errore di mettersi con Giulia. In quel momento i due vengono investiti da una macchina e, quando si risvegliano, si ritrovano nel 1990.

23.15 ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

23.29 – INFORMAZIONE Tg1

23.34 ATTUALITA’ Porta a Porta – Conduce Bruno Vespa

RAI 2 (2)

21.30 – FILM PRIMA TV Cuori e delitti – Fidanzamento con omicidio – Giallo 2019

Regia: David Mackay

Cast: Danica McKellar, Victor Webster, Bruce Boxleitner

Angie rimane molto sorpresa quando l’amico Aaron viene accusato di aver ucciso la donna che ha incontrato grazie a lei. Figlia di un detective in pensione, Angie decide di approfondire il caso, ma l’investigatore Cooper non è proprio entusiasta di ritrovarsi tra i piedi una detective in erba.

23.00 SHOW – Bar Stella

Il Bar Stella è un carosello di chiacchiere, ironia, colori, citazioni, omaggi e canzoni. Ad animarlo ci sono i suoi clienti un po’ bizzarri, la Disperata Erotica Band ed il suo gestore d’eccezione, Stefano De Martino.

RAI 3 (3)

21.25 – ATTUALITA’ Chi l’ha visto? condotto da Federica Sciarelli

Torture, maltrattamenti e violenze: è un film dell’orrore quello che viene descritto dal giudice che ha confermato i tre arresti per il delitto di Marzia Capezzuti, la ventinovenne milanese, scomparsa per mesi e poi ritrovata morta in un casolare abbandonato di Pontecagnano (Salerno). In questa puntata di ‘Chi l’ha visto?’, ospiti di Federica Sciarelli i genitori di Marzia. E poi la truffa del finto incidente: vittima la nobildonna Vittoria Caproni, che ha consegnato ai lestofanti gioielli e preziosi per un milione e mezzo di euro. Come difendersi? Ai microfoni della trasmissione Marco Calì, il capo della Squadra Mobile di Milano che ha arrestato i quattro truffatori. E come sempre gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà.

RETE 4 (4)

21.20 – ATTUALITA’ Controcorrente – Programma di approfondimento giornalistico targato Videonews condotto da Veronica Gentili.

CANALE 5 (5)

20.46 – CALCIO Inter – Juventus Coppa Italia – Semifinale di ritorno

In diretta dallo stadio Meazza i nerazzurri di mister Simone Inzaghi affrontano i bianconeri allenati da Massimiliano Allegri.

22.55 – INFORMAZIONE SPORTIVA Coppa Italia live 2022/23

Gli highlights di tutte le partite di Coppa Italia 2022-2023 in esclusiva assoluta su Mediaset.

23.56 – INFORMAZIONE Tg5

ITALIA 1 (6)

21:15 FILM La rivolta delle ex – Commedia 2009

Regia: Mark Waters

Cast: Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Michael Douglas, Breckin Meyer

Commedia sentimentale con Matthew McConaughey, Jennifer Garner. Alla vigilia del matrimonio del fratello, Connor riceve la visita dei fantasmi di tre sue ex fidanzate.

23:21 FILM Lo spaccacuori – Commedia 2007

Regia: Peter Farrelly

Cast: Ben Stiller, Malin Akerman, Jerry Stiller, Michelle Monaghan, Joel Bryant, Carlos Mencia, Rob Corddry, Stephanie Courtney, Ali Hillis, Kathy Lamkin

Commedia con Ben Stiller. Il quarantenne Eddie sposa Laila conosciuta solo da poche settimane. Ma in luna di miele scopre che la ragazza non e’ quello che sembra.

LA 7 (7)

21:15 FILM Anna and the King – Commedia 1999

Regia: Andy Tennant

Cast: Jodie Foster, Chow Yun-fat, Ling Bai, Tom Felton

Anna Leonowens è una giovane vedova che arriva in Siam con il figlio Louis per insegnare la lingua e la cultura inglese ai 58 figli del re Rama IV Mongkut. Intelligente e determinata, aprirà una breccia nel cuore del Re, intenzionato a rimodernare il suo paese per salvarlo dalla minaccia del colonialismo, proteggendo nel frattempo molte delle antiche tradizioni che danno al Siam la sua identità unica. Liberamente ispirato alla storia di Anna Leonowens, che fu un’insegnante di scuola in Siam, nel XIX secolo.

TV 8 (8)

21:30 FILM Se scappi, ti sposo – Commedia 1999

Regia: Garry Marshall

Cast: Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo

Ad Ike, cronista di New York, gli rimane soltanto un’ora per consegnare il suo pezzo.Ha il blocco creativo e sta facendo gli straordinari e la cosa peggiore è che il suo caporedattore è la sua ex moglie. Nel suo rifugio, in attesa del colpo di genio, sente parlare di Maggie, una ragazza del Maryland che ha il terrore delle nozze e che è solita, scappare davanti all’altare. Incuriosito Ike scrive un articolo su Maggie, attivando, in questo modo una reazione a catena che lo porta ad Hale, la città di Maggie…

23.35 SERIE TV A casa tutti bene S1 E5 – In questo episodio Carlo e Riccardo avrebbero trovato un accordo per la gestione del ristorante quando dei malviventi attaccano il ‘San Pietro’.

NOVE (9)

21.25 FILM Non c’è più religione – Commedia 2016

Regia: Luca Miniero

Cast: Claudio Bisio, Alessandro Gassman, Angela Finocchiaro

A Portobuio non nascono più figli e ciò diventa un grosso problema, quando bisogna affidare il ruolo del Bambin Gesù per allestire il presepe vivente di Natale. Il sindaco Cecco si fa carico di trovare un infante e si rivolge alla comunità islamica dove c’è Marchetto, detto Bilal, suo amico di infanzia, convertito alla fede musulmana per amore della moglie Aida. Chiude il cerchio, o per meglio dire il triangolo, suor Marta, amica d’infanzia di Cecco e Bilal, poi diventata monaca, levatrice disoccupata e ristoratrice.

23.30 FILM Io che amo solo te – Commedia 2015

Regia: Marco Ponti

Cast: Riccardo Scamarcio, Luciana Littizzetto, Maria Pia Calzone, Eva Riccobono, Eugenio Franceschini, Dario Bandiera, Laura Chiatti, Michele Placido

A Polignano a Mare, la cinquantenne Ninella è da sempre innamorata di don Mimì, con cui però non si è potuta sposare a causa dell’opposizione del fratello della donna. Dopo tanti anni, il destino le farà però un regalo inaspettato: sua figlia Chiara si fidanza con Damiano, figlio di don Mimì e di Matilde, donna arida ma benestante. Il matrimonio dei due ragazzi si trasforma in una nuova occasione per Ninella: tra tradimenti, indecisioni e parenti sbucati da ogni angolo, anche lei vivrà finalmente il suo lieto fine.

VENTI (20)

21.12 FILM I.T. – Una Mente Pericolosa – Thriller 2016

Regia: John Moore

Cast: Pierce Brosnan, Jason Barry, Karen Moskow, Kai Ryssdal

Un magnate dell’aviazione entra in conflitto con un consulente informatico che, usando la tecnologia, minaccia la sua famiglia e il suo lavoro. Con Pierce Brosnan

23.03 FILM Now You See Me – I maghi del crimine – Giallo 2013

Regia: Louis Leterrier

Cast: Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Morgan Freeman, Isla Fisher, Michael Caine, Mélanie Laurent, Elias Koteas, Michael Kelly, Laura Cayouette, Joe Chrest, Common, Mark Ruffalo

Anche i maghi possono trasformarsi in ladri e ingannare l’FBI in un susseguirsi di colpi di scena. Cast d’eccezione con, tra gli altri, Morgan Freeman, Isla Fisher.

RAI 4 (21)

21.22 FILM Candyman – Thriller 2021

Regia: Nia DaCosta

Cast: Yahya Abdul-Mateen II, Teyonah Parris, Nathan Stewart-Jarrett

Anthony McCoy, artista visivo di Chicago in crisi creativa, ritrova l’ispirazione dopo aver scoperto la leggenda di Candyman, uno spirito maligno che si materializza se pronunci 5 volte il suo nome davanti a uno specchio.

22.55 FILM Train to Busan – Horror 2016

Regia: Sang-ho Yeon

Cast: Yoo Gong, Kim Soo-an, Yu-mi Jung

Seok-wu deve accompagnare la figlia Su-an a Busan dalla madre, da cui è divorziato. I due decidono di fare il viaggio in treno, ma quando sul veicolo sale una ragazza con strane ferite sul corpo, la situazione precipita.

IRIS (22)

21.11 FILM Il curioso caso di Benjamin Button – Drammatico 2008

Regia: David Fincher

Cast: Brad Pitt, Josh Stewart, Cate Blanchett

Per il ciclo: OLTRE L’IGNOTO. Vincitore di 3 Premi Oscar e basato su un romanzo, con Brad Pitt e Cate Blanchett. Benjamin vive una vita al contrario: piu’ invecchia, piu’ ringiovanisce.

RAI 5 (23)

21.14 CULTURA Art Night Puntata 20 – Earth/Art

DOC. CULTURA – Molti artisti contemporanei hanno affrontato la questione dei cambiamenti climatici, prima che fosse un tema così attuale.. – 2022 ITA

22.11 DOCUMENTARIO James Cameron, Viaggio nella fantascienza – S1E3

La rappresentazione di creature mostruose nel cinema e nella letteratura è uno dei grandi temi della fantascienza. Guillermo del Toro, Ridley Scott, Milla Jovovich e altri ospiti d’eccezione ci spiegano come i mostri del cinema siano una metafora che permette di esorcizzare le nostre paure ancestrali.

22.54 DOCUMENTARIO Rock Legends: David Bowie

David Bowie è protagonista del format che celebra le pietre miliari del rock e del pop. Attraverso interviste, aneddoti, esibizioni live e videoclip, ripercorriamo la carriera e la vita personale del Duca Bianco.

23.19 DOCUMENTARIO Damon Albarn, una storia Pop

Ritratto di Damon Albarn, uno dei personaggi più intriganti venuti fuori dalla British Invasion degli anni Novanta. Ha saputo spaziare nella sua carriera dal britpop al pop, dall’hip hop al trip hop, senza mai perdere la propria identità.

RAI MOVIE (24)

21.10 FILM Closer – Drammatico 2004

Regia: Mike Nichols

Cast: Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman, Clive Owen

Dan vive a Londra, vorrebbe fare lo scrittore ma si mantiene facendo il redattore di necrologi. Incontra per caso e si innamora di Alice, una giovane spogliarellista americana. Un anno dopo Dan perde la testa per Anna, una fotografa, ma la spinge tra le braccia del dermatologo Larry. E’ solo l’inizio di una girandola di relazioni, bugie, gelosie, tradimenti.

23.00 MAGAZINE Movie Mag – Cinema orientale, videogiochi e misteriosi gialli per la puntata di “Movie Mag”. Il Far East Film Festival che si svolge a Udine è una delle rassegne di cinema asiatico più importanti d’Europa: a “Movie Mag” un approfondimento sui titoli più interessanti di questa venticinquesima edizione e l’intervista al coreano Lee Hae-Young, regista di “Phantom”, uno spy-thriller ambientato nella Corea coloniale dominata dai giapponesi. E poi, “Super Mario Bros” sta registrando incassi da record in tutto il mondo. Nella versione italiana il doppiatore del celebre idraulico è Claudio Santamaria, protagonista del Faccia a Faccia con Federico Pontiggia, che ripercorre la sua carriera, parlano del rapporto tra cinema e piattaforme e della passione dell’attore per i videogiochi. In questi giorni Rai 2 sta trasmettendo “Crossword Mysteries”, una serie di Film-Tv all’insegna del giallo. A “Movie Mag” Fabrizio Biggio, che di gialli è un grande appassionato, parla di quelle storie in cui enigmistica e investigazione si combinano in modo decisamente originale. Infine, il nuovo thriller in sala: “Beau ha paura” con Joaquin Phoenix, il regista Ari Aster è considerato “una delle voci più straordinarie del nuovo cinema”. Esce in sala anche “65 – Fuga dalla terra”, un thriller fantascientifico prodotto da Sam Raimi e interpretato da Adam Driver.

23.30 FILM American Assassin – Thriller 2017

Regia: Michael Cuesta

Cast: Dylan O’Brien, Michael Keaton, Sanaa Lathan

Mitch Rapp, studente universitario e in procinto di sposarsi, perde la sua fidanzata in un attentato da parte di un gruppo di fondamentalisti islamici. Da quel momento l’unica ragione di vita per Mitch diventa quella di vendicare la sua morte, e a questo scopo, taglia i ponti con la civiltà e si addestra per infiltrarsi in una cellula terroristica. La CIA lo tiene d’occhio e nel frattempo lo recluta per compiere missioni di alta pericolosità, dando così inizio alla sua carriera di superagente segreto…

RAI PREMIUM (25)

21.20 SHOW Il cantante mascherato – puntata del 22/04/23

CIELO (26)

21.15 FILM Cold Zone – Minaccia glaciale – Azione 2017

Regia: J. MacCarthy

Cast: M. Cummins, K. Robek

Una tempesta polare di immani proporzioni sorprende l’umanita’. Una nuova era glaciale incombe sulla Terra. Chi e come potra’ sopravvivere?

23.55 FILM Le mani di una donna sola – Erotico 1979

Regia: Nello Rossati

Cast: Vanni Materassi, Marina Frajese, Bibi Cassanelli, Cristiana Borghi

Durante il soggiorno nella sua lussuosa villa, la contessa Fabiani seduce la giovane moglie di uno scrittore in crisi creativa.

TWENTY SEVEN (27)

21.06 FILM Un piano perfetto– Commedia 2013

Regia: Pascal Chaumeil

Cast: Dany Boon, Diane Kruger, Alice Pol, Robert Plagnol

Per infrangere una maledizione di famiglia, Isabelle vuole sposare un uomo privo di fascino, divorziare e ri-sposarsi con l’uomo che ama. Con Diane Kruger, Dany Boon.

23.04 FILM 2 single a nozze – Wedding Crashers Commedia 2005

Regia: David Dobkin, Andrew Waller

Cast: Owen Wilson, Will Ferrell, Jane Seymour, Isla Fisher, Ellen Albertini Dow, Bradley Cooper, Henry Gibson, Ron Canada, Camille Anderson, Ned Schmidtke, Robert Neal Marshall, Amber Matthews, Stephanie Nevin, Brad Newman, Keir O’Donnell, Laura Orrico, John G. Pavelec, Vince Vaughn, Christopher Walken, Rachel McAdams

Commedia con Owen Wilson. Due scapoli si imbucano ai matrimoni per sfruttare i banchetti gratuiti e conquistare le ragazze. Ma nell’ultimo di questi qualcosa va storto.

LA7D (29)

21.30 FILM Tutte le donne della mia vita – Commedia 2007

Regia: Simona Izzo

Cast: Luca Zingaretti, Rosalinda Celentano, Ricky Tognazzi,

Nella splendida isola di Stromboli, Davide, chef di successo e amante inaffidabile, viene colpito da un embolo e si ritrova nella camera iperbarica, in bilico tra la vita e la morte, a ripercorrere tutte le tappe fondamentali della sua esistenza, a partire dalle donne che ha conquistato, e abbandonato, grazie al suo fascino e alla sua maestria in cucina. Tra queste, Monica, da cui Davide ha avuto il figlio Tommaso; Isabella, con cui ha un rapporto epistolare; e Stefania, biologa ipocondriaca. Quando Davide tornerà alla vita, si renderà conto che qualcosa deve finalmente cambiare.

22.35 FILM Selfie di famiglia – Commedia 2019

Regia: Lisa Azuelos

Cast: Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo

Héloïse è madre di tre figli e Jade, la più piccola lascerà presto la famiglia per andare a studiare in Canada. Con l’avvicinarsi della partenza, Héloïse decide di filmare ogni momento insieme a Jade con il suo televono, ma dimenticherà di godersi veramente il presente.

LA5 (30)

21.10 FILM Il grande cuore di Clara – Drammatico 1988

Regia: Robert Mulligan

Cast: Whoopi Goldberg, Michael Ontkean, Neil Patrick Harris, Kathleen Quinlan

Clara, giamaicana, si prende cura di David, bambino introverso e sensibile, presso una ricca famiglia di Baltimora. Con Whoopi Goldberg.

23:12 INTRATTENIMENTO Uomini e Donne – La nuova edizione del programma di Maria De Filippi: l’appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti.

REAL TIME (31)

21:20 REALITY Matrimonio a prima vista Italia – E poi

Le coppie si raccontano dopo la fine dell’esperimento.

22:30 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – Non a mio agio

Klaire ha una preoccupante escrescenza sull’inguine, nonostante l’abbia già rimossa una volta. Inoltre, Ciaran non si sente a suo agio a causa di strane protuberanze.

23:30 DOCUMENTARIO La clinica della pelle – So esattamente cos’è

La dottoressa Emma esamina le misteriose protuberanze sul cuoio capelluto di Chris. Inoltre, si occupa del problema di Cinca e di Dave.

CINE34 (34)

21:05 FILM Com’è bello far l’amore – Commedia 2012

Regia: Fausto Brizzi

Cast: Fabio De Luigi, Claudia Gerini, Filippo Timi, Giorgia Wurth, Virginia Raffaele

Una commedia frizzante con C. Gerini e F. De Luigi, dal regista di “Notte prima degli esami”. Un pornodivo riaccende la passione sopita in una coppia in crisi.

22:58 FILM Vengo anch’io – Commedia 2018

Regia: Corrado Nuzzo

Cast: Corrado Nuzzo, Maria Di Biase, Gabriele Dentoni

Tre “sconfitti” dalla vita affrontano insieme un viaggio surreale in auto attraverso l’Italia. Insieme riusciranno a creare la famiglia che non hanno mai avuto.